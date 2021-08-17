金曲32／台語歌王老將尬新秀 許富凱、伍佰勁敵是「他」
第32屆金曲獎頒獎典禮將於21日在台北流行音樂中心登場，今年台語男歌手項目競爭激烈，有已經拿過歌王的伍佰、荒山亮，還有幾乎年年入圍的大遺珠許富凱，3人對上來勢洶洶的新秀楊肅浩，以及實力不容小覷的浩子，勢必讓評審頭大。
娛樂中心／綜合報導
2021-08-17 11:00:00｜2021-08-17 12:40:45
台語小天王許富凱唱功了得無人有異議，但就是少一座金曲獎肯定，今年是他第七度搶台語歌王，入圍作品《拾歌》不唱新歌，而是重新詮釋10位影響其歌唱生涯至深的女歌手作品，翻唱經典不容易，但許富凱憑此張專輯一口氣提名台語男歌手、台語專輯、年度專輯3項大獎，外界呼聲相當高。
搖滾天王伍佰挑戰生涯第二座金曲台語歌王獎，特別的是，他本屆再以演唱會Live影音專輯《伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄》獲提名，評審團主席鍾成虎除了強調入圍資格沒問題，也稱讚：「伍佰老師的辨識度是非常強的，他唱台語歌這件事，已經建立了一個影響力和標誌，他的Live也是很有魅力的。」
荒山亮曾拿下第23屆金曲台語歌王，本屆以創作專輯《等待好天》再度入圍，10首歌曲集結他多年來的心情體悟、朋友故事，談到這張花2年「用盡全力」交出的作品，荒山亮表示，專輯以自己為中心發想，就像是慢慢尋找自己的路程，除了能回頭鼓勵自己，也希望傳遞正向能量給所有樂迷。
歌壇新人楊肅浩去年發行首張專輯《噶瑪蘭的風吹》，一舉入圍本屆金曲獎台語男歌手獎，27歲的他除了歌手身分，還是宜蘭高中的國文老師、美術班導師，能寫詩、散文及小說，創作的歌詞極具文學性、探討的議題也有廣度，別於當代台語歌形式，令人耳目一新，被視為其他入圍者的頭號勁敵。
浩子（謝炘昊）跳脫綜藝咖形象，首度推出全創作台語專輯《共你惜惜》即受金曲評審青睞，入圍男歌手及台語專輯獎，讓人驚艷，該張以「愛」為出發點、用母語唱出的處男作，浩子真情流露，被問有多少把握得獎，他謙稱是去陪榜，不敢想太多，「看到自己名字被放在伍佰老師旁邊，就很爽了！」（編輯：楊穎軒）