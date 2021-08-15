週末高溫上看35度！氣象局：嚴防午後雷陣雨

迎接週末假期的最後一天，中央氣象局提醒，太平洋高壓西伸，天氣型態以午後雷陣雨為主，近地面環境風場為西南風到偏南風；各地高溫約31到35度，中午前後感受較為悶熱，提醒民眾要多多補充水分。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-15 08:54:12｜2021-08-15 08:54:17
氣象局表示，今（15）天大環境仍是西南風影響，中南部沿海地區清晨至上午容易有零星短暫陣雨或雷雨出現，至於其他地區上午大致屬於多雲到晴的天氣，中午之後大台北地區及各地的山區開始會有午後熱對流發展，除了有又快又急的陣雨外，有時會伴隨著雷擊及強陣風出現，局部地區也會有較大雨勢。
週日至下週六（15日至21日）太平洋高壓增強，天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後局部短暫雷陣雨的範圍稍縮小，但仍以山區、近山區的平地及大台北地區為主，局部地區仍有大雷雨、較大雨勢出現的可能，下週日至下週四清晨到上午間中南部沿海偶有零星短暫降雨。
22日至24日東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
另外，目前太平洋地區有 1 個熱帶性低氣壓，截至2點，目前中心位置在北緯 12.5 度，東經 159.0 度，正以每小時29公里速度，向西進行。