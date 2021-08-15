為何會有「沒隔板」小便斗？男人們一面倒吐心聲：超尷尬
男性小便時，若多了「隔板」通常會比較有安全感，但為何現代台灣社會有些男廁所有著「沒有隔板」的小便斗，因此近日就有網友點出疑惑，「為何會有『沒隔板』的小便斗？」沒想到男人一面倒的吐露了心聲，直言「超尷尬」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 09:10:34
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「做小便斗沒隔板的人到底在想什麼」的文章表示，「當初做小便斗沒有隔板的人到底在想什麼啦，是預算不夠嗎？加幾個板子而已，為什麼不加隔板？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「會有困擾，隔壁的以為我有三條腿」、「我會在意，因為曾經被隔壁的尿灑到腳，感覺很差」、「我會覺得很困擾，因為不想看到別人的東西」、「看到對方的會超尷尬」、「不需要隔板，那種一片牆的也很難尿」、「那隔板噁欸，看過一堆人尿尿打噴嚏直接噴在隔板，清潔人員有沒有去擦都不知道」、「就是為了讓你自己站裡面一點」、「沒做隔板，會靠近，不會滴漏」。
事實上，許多歐美及日本先進國家廁所，之所以會將男廁小便斗隔板摘除，主因是讓許多男性如廁時「怕人看，所以往前站」，減少「滴尿情形」，減緩清潔人員壓力，同時地板上的尿漬少了，不但整體廁所環境味道變清爽，也不用讓清潔人員花太多時間在刷尿垢。（編輯：王柏文）