海地7.2強震餘震一直來　民宅教堂成廢墟、逾300人死亡

我國友邦海地在當地時間14日上午（台灣時間晚上8時29分）發生芮氏規模7.2強震，震源深度僅10公里，根據海地民防部門最新消息稱，地震已經造成304人罹難、1800人受傷。在主震之後還有一系列餘震，不少民宅、教堂等建築物倒塌，讓當地民眾不敢回家。海地總理享利（Ariel Henry）宣布國家進入為期一個月的緊急狀態。





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海地在當地時間14日上午8時29分發生芮氏規模7.2強震，震央位於南部的路易斯杜蘇德（Saint-Louis-du-Sud）附近，距離首都太子港約125公里遠，深度僅10公里，連古巴、牙買加都能感受到明顯晃動。美國海嘯預警系統一度發布警告，不久後就解除。根據美國地質調查局（USGS）表示，在主震之後，震後4小時內發生了11次餘震，其中還有2次規模達到5.2，美國地質調查局人員表示，餘震恐持續數個禮拜甚至數個月。





根據海地民防部門表示，目前已知304人罹難，大部分在海地南部地區。另有1800人受傷，確切傷亡人數還在統計當中，救援人員與附近居民也持續救助受困瓦礫堆的民眾。





▲在地震發生之後，當地隨即展開救援工作。（圖／美聯社／達志影像）

海地新任總理亨利第一時間搭乘飛機前往受災區勘災，並且宣布全國進入為期一個月的緊急狀態，並表示在了解受災情況前，不會貿然尋求國際援助。亨利在推特PO文指出，劇烈地震在全國造成人員傷亡以及財產損失，他將調動所有可用的政府資源來幫助受害者，並呼籲海地人團結起來。





根據了解，將近千棟的建築物倒塌或損毀，其中還有教堂以及飯店。靠近震央的大城市萊凱（Les Cayes ）在這次災難中重創，更傳出有旅館倒塌。當地大城熱雷米（Jeremie）市中心也嚴重受創。海地民防部門指出，地震引發的山崩阻斷了一條通往萊凱以及熱雷米的主要道路，也讓救援工作因此受阻。





萊凱居民奧古斯丁（Widchell Augustin）表示，「有很多房屋倒塌，許多人被壓在下頭」，萊凱前市長佛爾圖內（Jean Gabriel Fortuné）已被證實是罹難者之一，救援人員在一棟倒塌飯店的瓦礫中尋獲他的遺體。





▲海地造成將近千棟建築倒塌損毀。（圖／美聯社／達志影像）

▲靠近震央的大城市萊凱在這次災難中重創。圖為萊凱一棟倒塌旅館空拍照。（圖／美聯社／達志影像）

在地震發生之後，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）也聽取了相關消息，授權立即展開救援作業，並指派美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）負責協調救援事宜。智利、墨西哥、巴拿馬、多明尼加共和國、哥倫比亞等拉丁美洲國家也表示將會提供救援協助。





海地在2010年曾發生芮氏規模7.1強震震央鄰近首都太子港，當時罹難者估計達30萬人。《紐約時報》指出，本次地震與2010年地震都發生於恩里克羅-芭蕉園斷層帶（Enriquillo–Plantain Garden fault zone），但這次地震釋放的能量是2010年強震的2倍，海地政府相當擔憂災情將不亞於2010年的地震。





人道救援組織指出，海地目前仍遭新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，而海地前總統摩依士（Jovenel Moïse ）大約在一個月前遇刺身亡，目前尚未查明幕後黑手，在面臨政治混亂及疫情之餘，美國國家颶風中心預測，海地週一深夜或週二將有熱帶風暴葛蕾斯（Grace）侵襲，可能會加劇災情，救援工作恐怕也會受到阻礙。



