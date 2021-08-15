韓國疫苗接種又出包！10人被打「一整瓶」輝瑞疫苗

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種作業傳出了重大疏失！忠清北道清州市一間醫療機構為民眾施打過量疫苗，多達10名接種者分別被注射了一整瓶輝瑞疫苗，是正常劑量的5倍至6倍之多。





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綜合韓媒報導，根據忠清北道當局14日說法，清州市一間提供新冠疫苗接種服務的私人醫療機構，於12日至13之間，為10名接種者一次施打了一整瓶輝瑞疫苗，而一瓶輝瑞疫苗可供5人至6人接種。





目前韓國衛生當局已經針對這起事件展開調查，並觀察這些民眾是否出現不適症狀。《YTN》報導指出，目前有部分民眾出現頭痛、發燒等症狀，不過這些症狀都是接種輝瑞疫苗之後經常出現的輕微副作用。但這些接種者也大多感到心裡不安，認為應安排住院觀察，指責當局後續處理不足。





忠清北道相關人士表示，由於13日較晚才得知狀況，目前已經向疾病管理本部通報，由於是明顯的醫療機關疏失，將會尊重接種者意願，協商是否安排住院。





不過這已經不是韓國第一次發生接種疏失，上個月在全羅北道扶安郡也發生過類似事件，當地一間醫療機構在10日至11日時，分別為5人接種5倍劑量的嬌生疫苗，事後接種者都住進綜合醫院觀察，所幸被接種者最後並未出現重大異常狀況。





根據韓國官方數據，韓國自2月26日展開新冠疫苗接種作業，截至本月15日，已經有超過2223萬人接種至少一劑疫苗，佔人口43.6%，約973萬人已經完成接種，佔人口19%。









