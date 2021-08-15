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自購24.9萬劑莫德納今抵台　管碧玲：背後很多努力在進行

▲管碧玲表示，莫德納疫苗全球都缺，此時再度來台，背後一定有很多努力。（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲管碧玲表示，莫德納疫苗全球都缺，此時再度來台，背後一定有很多努力。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-08-15 10:06:16

行政院長蘇貞昌14日晚間透過臉書表示，政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗，於今（15）日午夜自盧森堡起飛，下午3點多抵達台灣。民進黨立委管碧玲今日對此表示，台灣是蒙福的國度，莫德納在全球供貨都大幅跳票的情況下，能在台灣疫苗需要補充的階段再出貨來台，這背後一定有很多的努力在進行。

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蘇貞昌表示，政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗，於今日午夜自盧森堡起飛，下午3點多抵達台灣，而原本預計於8月底到貨1000萬劑疫苗的目標不但已提前達標，加上這近25萬劑疫苗，台灣的疫苗到貨量將超過1038萬劑。

蘇貞昌說，在周邊國家變種病毒疫情升溫，紛紛採取更嚴格管制措施之際，台灣疫情能夠逐漸趨緩，還能在適度的防疫措施下開放民眾在餐廳用餐、過情人節，要深深感謝所有防疫人員的貢獻，還有民眾的全力配合。

管碧玲則表示，莫德納疫苗再供貨給台灣了，24.9萬劑疫苗即將在下午抵達，台灣是蒙福的國度，莫德納在全球供貨都大幅跳票的情況下，能在台灣疫苗需要補充的階段再出貨來台，這背後一定有很多的努力在進行。

管碧玲也說，她十分珍惜台灣此時此刻的良好控制，也呼籲大家一起繼續加油；另民進黨立委趙天麟說，謝謝蘇貞昌及所有外交同仁的努力，這是最棒的情人節禮物；民進黨新竹市議員李妍慧則表示，蘇貞昌與外交團隊人員辛苦了，疫苗漸漸到位，國人應該更放心，也要更配合防疫政策，恢復正常生活就在不遠的未來。

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