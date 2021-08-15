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江宏傑遭傳無縫接軌！陸網嗆：背叛福原愛　證據挖出全愣

▲江宏傑7月和福原愛共同發表離婚聲明，結束4年多的婚姻，轟動演藝圈。（圖／日本桌協推特、記者葉政勳攝）
▲江宏傑7月和福原愛共同發表離婚聲明，結束4年多的婚姻，轟動演藝圈。（圖／日本桌協推特、記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-15 11:28:31

江宏傑7月和福原愛共同發表離婚聲明，結束4年多的婚姻，轟動演藝圈，來到恢復單身的第一個七夕情人節，江宏傑在臉書曬出一張與錢薇娟的合照，表示祝福大家「七夕情人節快樂」，但沒想到此舉被大陸網友痛批「無縫接軌」、「知不知羞恥」，一瞬間登上微博熱搜。

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江宏傑14日在個人臉書專頁及IG貼出與錢薇娟照片寫著「錢傑CP祝大家情人節快樂，請大家祝福我們，情人節快樂」只見貼出的照片，錢薇娟與江宏傑兩人都嘟嘴裝可愛，和樂的氣氛也讓兩人參加的節目《全明星運動會》主持人蔡尚樺逗趣留言「有考慮過錢姐的感受？錢姐是我的好嗎？」

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▲江宏傑曬出與錢薇娟嘟嘴逗趣合照，祝福大家情人節快樂，結果慘被陸網誤會痛罵。（圖/江宏傑IG）
沒想到該張照片卻被轉貼到微博，引來不少大陸網友批評「江宏傑這無縫接軌，可真羞恥」、「背叛福原愛還敢貼這種照片，無恥」、「這男的早就在離婚前出軌了吧」、「令人噁心的無縫接軌」、「欺負愛醬的男人真的不能認同」、「太誇張了吧，牛B啊江先生」、「這才離婚多久吶，還公開戀情，真是不要臉」。

不過在一陣批評之後，才有網友出面緩頰表示「兩人是合作節目...是很要好的朋友！你們這些人真的不要再丟咱們國家的臉了」、「回歸錄影的宣傳照被組成CP，兩人都要哭了吧」、「能否搞清楚真相再評論，一群井蛙」、「江宏傑可真衰，這麼歡樂的貼文被說是背叛福原愛，我真是服了你們這些不搞清楚事實的人」。（編輯：張嘉哲）

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