金曲32／台語界「小清新女神」角逐歌后　激動向媽媽報喜

最佳台語女歌手競爭激烈，除了有角逐台語歌后多次的黃妃、張涵雅

曹雅雯這次的新作品也一口氣入圍8大獎項，而去年搶下寶座的朱海君是否能蟬聯，令人關注。值得注意的是，29歲的蔡家蓁今年推出首張全台語專輯就問鼎歌后，清新、迷人的笑容擄獲不少粉絲，她透露自己剛接獲入圍消息時，激動到打給媽媽大哭。

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蔡家蓁笑容甜美，是台語歌壇裡較難得走清新形象的歌手，今年她以《若是你 想欲了解我》首度入圍台語歌后，剛得知入圍喜訊後，蔡家蓁就激動地馬上打給媽媽大哭，隨後透過IG發出長文，道出一路以來的心路歷程，她坦言台語不是自己擅長的語言，所以首次製作全台語專輯的過程中，在咬字、發音上花了很多時間，同時感謝身邊老師的耐心指導。

▲蔡家蓁清新、迷人的笑容擄獲不少粉絲。（圖／蔡家蓁IG）

曹雅雯去年離開老東家後，與

樂團「張山李四」合作，而

首次擔任製作人得她，

這回除了以新專輯

《自本》入圍最佳台語女歌手之外，也有望奪得

年度專輯獎、最佳台語專輯等8項大獎

，相當被看好。曹雅雯近來接受訪問時也預告，典禮當天的戰服會走性感路線，讓粉絲們都十分期待。

▲曹雅雯 首次擔任專輯製作人 。（圖／記者葉政勳攝, 2021.08.12）

朱海君去年以《花開的時》搶下台語歌后，而今年再度憑《夢見蘇西》角逐該寶座，至於會不會期待能蟬聯歌后，朱海君日前坦言不會把其他入圍者當作勁敵，比較專注於自己的部分。此外，朱海君去年穿深V禮服意外掀起話題，而今年的戰袍是否會再次突破尺度，或是會因為怕老公NONO擔心，所以只小露性感，讓大家都相當關注。

▲朱海君去年奪首座台語歌后。（圖 / NOWnews影像中心）

黃妃今年已經第9次問鼎最佳台語女歌手，曾2次奪得台語歌后寶座，先前接受訪問時坦言入圍就是肯定，所以以平常心看待，目前也與家人定居在高雄老家，雖然因疫情影響活動演出和工作，不過也讓黃妃能有時間好好在家當家庭主婦，還能抽空做居家運動來維持體態。

▲黃妃 曾2次奪得台語歌后寶座 。（圖 / 記者林敬原攝, 2020.05.29）

多次入圍台語歌后的張涵雅，今年也以《上半場》5度角逐最佳台語女歌手，幾乎每張作品都大獲好評，張涵雅受訪時曾表示，雖然其他入圍者來勢洶洶、實力堅強，不過她認為自己這次在唱法上有大突破，表現也還算滿意，期盼能上台領獎。