金曲32／台語界「小清新女神」角逐歌后　激動向媽媽報喜

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曹雅雯去年離開老東家後，與樂團「張山李四」合作，而首次擔任製作人得她，這回除了以新專輯《自本》入圍最佳台語女歌手之外，也有望奪得年度專輯獎、最佳台語專輯等8項大獎，相當被看好。曹雅雯近來接受訪問時也預告，典禮當天的戰服會走性感路線，讓粉絲們都十分期待。
朱海君去年以《花開的時》搶下台語歌后，而今年再度憑《夢見蘇西》角逐該寶座，至於會不會期待能蟬聯歌后，朱海君日前坦言不會把其他入圍者當作勁敵，比較專注於自己的部分。此外，朱海君去年穿深V禮服意外掀起話題，而今年的戰袍是否會再次突破尺度，或是會因為怕老公NONO擔心，所以只小露性感，讓大家都相當關注。
黃妃今年已經第9次問鼎最佳台語女歌手，曾2次奪得台語歌后寶座，先前接受訪問時坦言入圍就是肯定，所以以平常心看待，目前也與家人定居在高雄老家，雖然因疫情影響活動演出和工作，不過也讓黃妃能有時間好好在家當家庭主婦，還能抽空做居家運動來維持體態。
多次入圍台語歌后的張涵雅，今年也以《上半場》5度角逐最佳台語女歌手，幾乎每張作品都大獲好評，張涵雅受訪時曾表示，雖然其他入圍者來勢洶洶、實力堅強，不過她認為自己這次在唱法上有大突破，表現也還算滿意，期盼能上台領獎。
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