臉書再PO文酸陳時中　陳佩琪：記者會只要會幾句金句就好

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，疫情期間時常針對時事議題，在臉書上PO文針砭時事，也分享與丈夫柯文哲的私下互動。而今（15）日中午陳佩琪在臉書上PO文，雖然全文未提到防疫指揮官陳時中的名字，不過字句都在在針對陳時中過去的言行，除了影射陳時中對於「3+11」爭議只是「拿幾張紙板比劃一番，那就什麼責都不用負了。」更暗諷陳時中「開記者只要幾句金句回答媒體的提問就好」。





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陳佩琪先是分享近日疫苗門診的經歷，表示民眾常常詢問「今天的AZ疫苗是從哪來的？」也讓她在看診前也會詢問，好回答病人的問題。不過話鋒一轉，陳佩琪直言台灣防疫原則和疫苗上架標準，也是隨時在變，想必大家見怪不怪了，「只要有人質疑，就說『時空背景不同』、『今非昔比』就可以了。」陳佩琪說，若外界再追問，就說「沒有會議記錄」或說「我負責」，或更文青一點「一切責難到我為止」，接著拿幾張紙板比劃一番，「那就什麼責都不用負了，也就過關了。」





陳佩琪接著引用柯文哲的說法，說他最不喜歡一種人，就是位居主管高位，但眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題或想辦法把問題帶回去解決，「開記者只要幾句金句回答媒體的提問就好。」陳佩琪接著引用過去陳時中在記者會上的說詞，質疑「結論呢？有像醫院開會一樣，把案號留下來，下次會議追辦嗎？」





陳佩琪批評，有人吹捧台灣是全球唯一一個防疫指揮官可以讓人問到飽的地方，「也是啦，博得如此美名實屬不易，但還是要能實際回答與解決問題。」陳佩琪舉例，日前就有記者詢問高端疫苗封籤批號不連續，「表示這記者真的有做足功課，且問到核心了，還會用追辦的精神去追問，是我看過記者會最有水準的問題了。」





而針對疫苗現況，陳佩琪也直言有些醫生或知名人士，會向民眾喊話別挑疫苗，輪到你就去打，「不過大家仔細看，這些人通常都打過其他疫苗了。」陳佩琪直言，重點在於現在只剩一種疫苗可以選擇，而且台灣是民主國家，每個人都有表達意見跟選擇疫苗的權利，「別再把攸關自己健康的疫苗選擇權扣上大帽子了。」



