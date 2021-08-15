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豪雨農損逾5.7億　嘉義高雄南投皆破億元

▲農委會15日統計8月上旬豪雨農損，估計總損失金額新台幣5億7684萬元，以嘉義縣最嚴重，高雄、南投損失也超過1億元。（高雄市農業局提供）
▲農委會15日統計8月上旬豪雨農損，估計總損失金額新台幣5億7684萬元，以嘉義縣最嚴重，高雄、南投損失也超過1億元。（高雄市農業局提供）

中央社

2021-08-15 20:26:09

（中央社記者張雄風台北15日電）農委會今天統計8月上旬豪雨農損，估計總損失金額新台幣5億7684萬元，以嘉義縣最嚴重，高雄、南投損失也超過1億元；農產方面木瓜受損最重，畜產則是雞，漁產主要為牡蠣。

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行政院農業委員會今天上午發布新聞稿表示，受8月上旬西南氣流豪雨影響，造成農業災情，經彙整各直轄市、縣市政府查報資料至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計5億7684萬元。

縣市受損以嘉義縣損失1億2532萬元最重，高雄市損失1億646萬元、南投縣損失1億599萬元、屏東縣損失6535萬元、雲林縣損失5418萬元、彰化縣損失4607萬元及台南市損失4241萬元。

農產損失方面，估計損失金額4億5898萬元，農作物被害面積8551公頃，損害程度21%，換算無收穫面積1838公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積783公頃，損害程度22%，換算無收穫面積169公頃，損失金額9223萬元，其次為番石榴、落花生、紅龍果及龍眼等。

畜產損失估計817萬元，受損畜禽主要為雞10.4萬隻，受損金額455萬元，其次為鴨、豬及鵝等；漁產損失估計9354萬元，受損漁產主要為牡蠣8000萬元（浮筏式1400棚、平掛式40公頃），其次為鱸魚、虱目魚、午仔魚及文蛤等。

民間設施損失估計1616萬元，包含農田流失及埋沒估計損失金額1191萬元，主因高雄市農田埋沒及流失13公頃，其次為台中市等；農業設施估計損失141萬元，主因屏東縣水平棚架網室損失12公頃，其次為嘉義市等；畜禽設施估計損失3.5萬元，主因嘉義縣畜禽舍半倒；漁業設施估計損失280萬元，主因彰化縣魚塭塭堤損失所致。（編輯：唐聲揚）1100815

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