小甜甜女兒愛聽玖壹壹嗨歌！王少偉掏「5位數大禮」祝福

藝人小甜甜（張可昀）今年1月與圈外男友宋先生登記結婚，上月平安產下女兒米苔目，王少偉特別在疫情解封後，和好友相約去月子中心探望小甜甜和米苔目。小甜甜除了透露當媽的心聲之外，也笑說女兒特別愛聽玖壹壹的嗨歌，而王少偉看到米苔目本人後，則親自拿出裝有5位數獎學金的紅包袋，希望她以後可以認真讀書。

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▲小甜甜上月生下女兒米苔目。（圖／經紀人提供）

× ▲小甜甜上月生下女兒米苔目。（圖／經紀人提供）

王少偉看到閨密小甜甜一路以來的改變，坦言她能擁有現在完整的家庭，就彷彿是自己嫁女兒一樣，而他見到米苔目後，就送上準備已久的獎學金大紅包，並強調有影片錄影存證，不會讓媽媽私吞，米苔目隔著窗戶看到紅包就直盯著看，讓小甜甜笑說果然聰明，看到錢就笑。

小甜甜表示當了媽媽後，覺得自己心態有了很大的改變，從前會覺得自己一個人是最好的時候，也相信凡事自有老天安排，「當你越不刻意時，好事就會出乎意料來臨」，小甜甜坦言一路走來收到很多人的鼓勵，覺得她的人生故事很勵志，不再只是以前在螢幕上、綜藝節目中，搞笑扮醜的小甜甜。

至於如何當媽媽，小甜甜認為雖然會有很多外人在一旁下指導棋，但是只要努力做自己，內心覺得滿分的媽媽就非常棒了，現在她也會這樣鼓勵很多來留言的新手媽媽們，提醒她們要讓自己開心，做孩子最好的榜樣，「就像米苔目喜歡聽玖壹壹的歌，會跟著動起來，而不是像其他孩子一樣要聽莫札特的音樂」，表示將來也會告訴米苔目，開心就好才是人生最重要的事情。

▲王少偉（右）希望米苔目以後可以認真讀書。（圖／建印娛樂提供）