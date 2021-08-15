單日僅2本土！陳時中對疫情樂觀：考慮對特定區域鬆綁

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陳時中表示，這樣疫調就能更完整，對疫情控制更有效，因此，對國內疫情是樂觀的，但他也表示，這對於下禮拜降級，觀察時間還是不夠，但是對特定區域鬆綁，如果指引可行的話會考慮。至於對於降級後這段時間民眾防疫是否有鬆懈？陳時中也解釋：「發條上緊是常態性的心態，世界疫情仍然在進行中，目前都還沒有明確，防疫新生活一定要去遵守」。
另外針對今日新增的兩名本土確診個案，指揮中心發言人莊人祥表示，這兩個個案都是女性，其中一名是在市場做舊衣回收工作，因為要陪病去急診篩檢，Ct值37，感染源待查。另一案則是越南籍女性，非法在台因為要投案，進入收容所的時候做採檢，結果陽性、Ct值36。指揮官陳時中強調，這兩病毒人Ct值都比較高，目前疫調都在進行中。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,348,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,331,010例排除)，其中15,852例確診，分別為1,330例境外移入，14,469例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
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