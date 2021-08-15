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單日僅2本土！陳時中對疫情樂觀：考慮對特定區域鬆綁

▲化學兵針對捷運站內公共設施及環境確實消毒。（圖／軍聞社提供）
▲化學兵針對捷運站內公共設施及環境確實消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-15 14:30:08｜2021-08-15 15:23:04

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增9例COVID-19確定病例，分別為2例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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連日疫情趨緩，指揮官陳時中，被問及對疫情的看法以及是否考慮降級，對此，陳時中回應，強調這禮拜（本土確診）多數都是個位數，從三個禮拜前20多，到現在，整體上確診個案相對少。

陳時中表示，這樣疫調就能更完整，對疫情控制更有效，因此，對國內疫情是樂觀的，但他也表示，這對於下禮拜降級，觀察時間還是不夠，但是對特定區域鬆綁，如果指引可行的話會考慮。至於對於降級後這段時間民眾防疫是否有鬆懈？陳時中也解釋：「發條上緊是常態性的心態，世界疫情仍然在進行中，目前都還沒有明確，防疫新生活一定要去遵守」。

另外針對今日新增的兩名本土確診個案，指揮中心發言人莊人祥表示，這兩個個案都是女性，其中一名是在市場做舊衣回收工作，因為要陪病去急診篩檢，Ct值37，感染源待查。另一案則是越南籍女性，非法在台因為要投案，進入收容所的時候做採檢，結果陽性、Ct值36。指揮官陳時中強調，這兩病毒人Ct值都比較高，目前疫調都在進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,348,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,331,010例排除)，其中15,852例確診，分別為1,330例境外移入，14,469例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲8/15本土增2例
▲8/15本土增2例 無人死亡（圖/NOWnews今日新聞製表）
▲8/15本土增2例
▲8/15本土增2例 無人死亡（圖/NOWnews今日新聞製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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