法國力抗健康通行證　民眾不願出示改去比利時用餐

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為了提高疫苗接種率，以遏止新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，推出「健康通行證」制度，自本月9日上路。但此舉引發法國民眾不滿，認為政府「強制接種」、「侵犯自由」，已經有逾20萬人連續5週走上街頭抗議。不過也有法國民眾「偷吃步」，居住在邊境地區的居民不願出示健康通行證，紛紛「過街」到比利時吃飯。





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法國健康通行證推出之後，引發不少民眾不滿，但健康通行證不僅讓不少法國民眾感受自由遭到侵害，可能也間接造成法國的餐廳業者生計危機。根據《歐洲新聞》（Euronews）報導，在法國推行健康通行證一週後，位於法國與比利時邊境的餐廳出現兩極現象，法國餐廳即使到了週末，生意一落千丈，但比利時餐廳倒是生意大好。





比利時一間餐廳的經理德爾瓦爾（Didier Delval）表示，有許多客人詢問在比利時用餐是否需出示健康通行證，「有一桌是同事聚餐，但其中一個人沒有接種疫苗，所以不能在法國餐廳吃飯」。德爾瓦爾表示，因為沒有足夠人力來對應日益增加的法國客人，目前正在努力進行照聘。





而距離不遠的法國餐廳生意則是陷入愁雲慘霧，老闆杜柯（Duyck）表示，上週還沒推行健康通行證時，週末就有300人打電話預約，他還拒絕了200人的預約，但到了這週卻一個預約也沒有。杜柯認為，法國當局沒有考慮到位處邊境地區的餐廳所會面臨到的挑戰。





▲法國推出健康通行證後，要進入餐廳吃飯都得先出示健康碼。（圖／美聯社／達志影像）

杜柯表示，官員們只會在電視上，誇耀健康通行證推動順利，但他們沒有來到邊境地區看看當地的情況。而在疫情大流行開始，法國餐廳屢屢遭受打擊，杜柯2019年11月才開餐廳，卻因為疫情，關店9個月，而政府將在8月停止發放援助金，杜柯相當煩惱「9月開始該怎麼辦？」





綜合外媒報導，法國健康通行證已於7月21日正式上路，並於本月9日擴及至餐廳、酒吧、健身房等地方，必須接種疫苗或是持有陰性證明才能出外進行活動，包括到餐廳吃飯、咖啡廳喝咖啡、搭火車旅行等等，只要沒有出示證明，就會被拒絕入內。法國總統馬克宏認為這是擺脫疫情以及避免進一步成的重要關鍵，不少法國民眾認為健康通行證侵害了基本自由，全國逾21萬人上街遊行，光是巴黎就有將近1萬4千人。雖然這次示威事件並未傳出大型事件，但已經連續5週進行抗議，且人潮沒有減少的跡象。



