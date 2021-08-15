蘇一峰網瞎傳Delta確診者闖醫院採檢？陳時中駁：不對的
陽明醫院胸腔重症科醫師蘇一峰，日前在臉書上發文表示，質疑有確診的Delta病人，兩三次到醫院採檢，還抨擊外國人不懂規矩，沒乖乖待在外面等待採檢。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-15 15:07:56｜2021-08-15 15:08:07
雖然事後蘇一峰多次修改貼文，試圖改口，但仍遭到指揮中心指揮官陳時中駁斥，陳時中強調，這個訊息是不對的，大家附上相關資料都要很謹慎，這個病人不是Delta病人，個案是在居家檢疫旅社待完後驗出陽性，且Ct值32，過去在國外也確診過，但是領有解隔離的證明。
陳時中還原事情真相，強調因為這樣的情況下，北區區管中心要求他繼續隔離，介於這樣情況下，就希望安排做兩次採檢，再由專家判定要不要解隔離，陳時中提到，確診者本身在8/11有做相當程度抗議，桃園衛生局就轉給台北市衛生局（因為在台北隔離），就安排他到醫院採檢，也有通知醫院。
至於採檢結果，8/12採檢陰性，13號2採結果還沒有出來，之後會等專家討論，進入後續的程序。
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