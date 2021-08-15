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蘇一峰網瞎傳Delta確診者闖醫院採檢？陳時中駁：不對的

▲醫師蘇一峰網路PO文惹議，遭指揮中心駁斥是錯誤消息。（圖／翻攝網路）
▲醫師蘇一峰網路PO文惹議，遭指揮中心駁斥是錯誤消息。（圖／翻攝網路）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-15 15:07:56｜2021-08-15 15:08:07

陽明醫院胸腔重症科醫師蘇一峰，日前在臉書上發文表示，質疑有確診的Delta病人，兩三次到醫院採檢，還抨擊外國人不懂規矩，沒乖乖待在外面等待採檢。

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雖然事後蘇一峰多次修改貼文，試圖改口，但仍遭到指揮中心指揮官陳時中駁斥，陳時中強調，這個訊息是不對的，大家附上相關資料都要很謹慎，這個病人不是Delta病人，個案是在居家檢疫旅社待完後驗出陽性，且Ct值32，過去在國外也確診過，但是領有解隔離的證明。

陳時中還原事情真相，強調因為這樣的情況下，北區區管中心要求他繼續隔離，介於這樣情況下，就希望安排做兩次採檢，再由專家判定要不要解隔離，陳時中提到，確診者本身在8/11有做相當程度抗議，桃園衛生局就轉給台北市衛生局（因為在台北隔離），就安排他到醫院採檢，也有通知醫院。

至於採檢結果，8/12採檢陰性，13號2採結果還沒有出來，之後會等專家討論，進入後續的程序。

▲8/15本土增2例
▲8/15本土增2例 無人死亡（圖/NOWnews今日新聞製表）
▲8/15本土增2例
▲8/15本土增2例 無人死亡（圖/NOWnews今日新聞製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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