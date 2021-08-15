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澳洲疫情堪憂　波蘭提供100萬劑疫苗

▲澳洲的維多利亞州疫情升溫，新南威爾斯州的情況也同樣堪憂，但波蘭及時伸出援手，將提供100萬劑疫苗給澳洲。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲的維多利亞州疫情升溫，新南威爾斯州的情況也同樣堪憂，但波蘭及時伸出援手，將提供100萬劑疫苗給澳洲。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-15 19:08:58

（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲的維多利亞州疫情升溫，新南威爾斯州的情況也同樣堪憂，但波蘭及時伸出援手，將提供100萬劑疫苗給澳洲。

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維多利亞州（Victoria）今天通報25起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，數字高於前一天的21例，該州首府墨爾本仍處在延長封鎖的第2週。

維多利亞州衛生部門表示，在新增病例中，有13例曾在具傳染力的情況下外出，這個數字高於前一天的10例。所有的病例幾乎都與先前同一批病例有所關連，僅4例除外。

維多利亞州是澳洲人口第2多的州，有近700萬的人口，該地在上一次的封鎖短暫解除幾週後，自8月5日疫情再度爆發以來，進入第6次的封鎖。

新南威爾斯州（New South Wales）今天則是通報415起本土確診病例，數字低於前一天的466例。這個澳洲人口最多的州，為了將COVID-19的Delta變異株在區內城鎮蔓延的情況控制住，迅速實施封鎖。

由於在數個地區城鎮的污水檢測中發現病毒，讓人擔心鄉村地區染疫人數會增加，官員在昨天加強了限制，並下令全州迅速進行為期7天的封鎖。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）在雪梨告訴記者說：「新南威爾斯州西部的情況仍令人擔憂，尤其脆弱的原住民社區更是如此。」

今天，官員表示，又有4人染疫病歿，這讓該州最近一次疫情爆發的死亡人數累計達46人。貝雷吉克利安表示，在新的確診個案中，至少66人染疫後仍在社區出沒。

在此同時，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲額外取得約100萬劑美國藥廠輝瑞（PfizerInc）的疫苗，那些疫苗今晚起會陸續送抵。

這100萬劑波蘭政府提供的疫苗，將專供20到39歲，尤其是雪梨的澳洲人使用。雪梨的染疫數量已經飆升到歷史新高。

莫里森表示，澳洲先前已經簽約購買4000萬劑的輝瑞疫苗。

莫里森在坎培拉的記者會中，對波蘭及波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表達了感謝。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1100815

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