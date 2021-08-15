泛民再受重挫！香港民陣宣佈解散　喊話「香港人加油」

曾經在2019年香港反送中期間，舉辦過多場大型民主集會的香港「民間人權陣線」（民陣），今日（15日）中午宣布解散，民陣約160萬港幣（約台幣571萬元）的資產，將會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。





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綜合港媒報導，民陣發出聲明指出，近一年多來，政府不斷以疫情為由，拒絕民陣以及不同體的遊行申請，各成員團體遭打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰，民陣本希望繼續以原有方式迎難而上，但召集人陳皓桓已因多宗案件深陷囹圄，秘書處已無法維持運作，「在沒有成員參與來屆秘書處的情況下，只能在此無奈宣布解散。」民陣表示，在13日召開週年大會時，出席成員團體一致議決組織由即日起解散。





民陣的聲明中不忘感謝香港市民，在過去19年來與民陣並肩同行，一同經歷反23條、反高鐵、雨傘運動、反修例運動等，並且創造50萬人、100萬人、200萬人遊行的紀錄，讓訴求響徹整個城市，讓世界看到香港。民陣在聲明最後強調，「雖然民陣今天不再存在，但我們相信，不同團體仍然會繼續堅守理念，毋忘初衷，撐住公民社會！香港人，加油！人在，希望在！」





「民間人權陣線」於2002年成立，當時以反對《基本法》23條立法為契機，聯合不同的民主派別團體及組織，希望團結力量推動香港人權運動及公民社會發展。歷年來民陣舉辦過眾多遊行集會，包括2003年「七一」50萬人大遊行、反修例風波期間的多場遊行，但隨著港區國安法落實、警方質疑違反社團條例以至國安法，召集人陳皓桓被捕，多個團體如民主黨、公民黨陸續退出民陣，最終迎來解散命運。



