北市確診數今+1！萬華40多歲女子感染源待釐清

新冠肺炎疫情在台北市的狀況逐漸趨緩，台北市長柯文哲也不再每日親自召開記者會，而是以隔日的方式與衛生局交替召開疫情記者會。而今（15）日下午衛生局召開記者會，公布北市今日疫情狀況，其中北市的1例本土確診案例，個案分佈於萬華區，感染源尚待釐清。





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衛生局方面表示，中央公布的確診案例中，本土病例與境外移入各1例為北市確診案例。其中境外移入的部分是1名從立陶宛來台的外國人；而本土案例則為1名居住在萬華區，40多歲的女性，目前還在釐清感染源。





衛生局也公布上週北市的確診情況，北市從8日至14日，一週新增13例確診本土病例，較前一週18例減少5例，各行政區分佈以信義區、中山區、大同區、萬華區及南港區各2例，大安區、士林區及文山區各1例。台北市本週本土病例有13例，為男性9例，女性4例。其中3例是居家隔離期間檢驗陽性者，3例是已知感染源，另外7例關聯不明。





衛生局強調，目前感染源仍以家戶感染佔最多，民眾不可鬆懈，外出或在家聚會都要落實防疫，民眾外出要須全面戴口罩，前往公共場所也要加強落實個人衛生，減少不必要活動或集會，避免出入人多擁擠或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。衛生局提醒，民眾若有不適症狀要儘速就醫，若有防疫相關問題可撥打1922或衛生局防疫專線2375-3782洽詢。



