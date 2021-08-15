24.9萬劑莫德納真的來了！安全降落桃機、接續封緘作業
疫苗真的來了！中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，第六批採購Moderna疫苗24.96萬劑，已於臺北時間8月15日凌晨自盧森堡啟運，預定今日下午抵達桃園國際機場。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-15 16:54:22｜2021-08-15 16:55:36
根據最新消息，這批台灣自購24.9萬劑莫德納疫苗，稍早在下午4時10分，已經順利降落桃園機場，這批疫苗從盧森堡出發，由華航CI5556運抵台灣，之後將由食品藥物管制署，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
指揮中心表示，我國採購之Moderna疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑及本批24.96萬劑。今日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。
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