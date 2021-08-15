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首爾市中心戒備森嚴　全力預防集會群聚感染重演

▲韓國近期疫情升溫，為避免本週末的光復節連假因示威集會活動引發群聚感染，使疫情再次擴散，當局在市中心光化門一帶架起重重柵欄，派出大批警力管制人員及車輛進出。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國近期疫情升溫，為避免本週末的光復節連假因示威集會活動引發群聚感染，使疫情再次擴散，當局在市中心光化門一帶架起重重柵欄，派出大批警力管制人員及車輛進出。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-15 19:01:34

（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國近期疫情升溫，為避免本週末的光復節連假因示威集會活動引發群聚感染，使疫情再次擴散，當局在市中心光化門一帶架起重重柵欄，派出大批警力管制人員及車輛進出。

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韓國累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19）22萬3928例確診，2156例病歿，在傳播力強的Delta變種病毒推波助瀾下，單日確診數已連續一個多月都維持在1000例以上，並在10日突破2000例，為避免疫情再度擴散，當局在14至16日光復節連假前就多次呼籲民眾減少外出。

鄰近青瓦台的光化門一帶，往年經常舉行示威集會活動，尤其去年在疫情下，仍有許多反政府團體強行集會，之後爆發新一波大規模群聚感染，韓國政府今年在變種病毒肆虐狀況下更加嚴陣以待，14日就在首爾市政廳、光化門一帶設下重重障礙，限制人員進出，15日更進一步進行交通管制。

首爾、仁川及京畿道等首都圈地區，原就因實施第4階段社交距離規範，禁止所有集會活動；首爾警察廳更派出186支部隊，在市中心各處設置81個臨檢站。

但在重重警力鎮守之下，仍能看到不少帶著標語旗幟的民眾在光化門一帶徘徊，甚至向警察大聲叫罵，也有民眾成群坐在管制區域外的路邊或涼亭休息。

對於部分團體不顧政府警告，執意強行非法集會活動，韓國總理金富謙今天表示，為了全體人民的安全，將以「無寬容」原則嚴懲，他也提及去年815集會後發生的大規模感染，呼籲記取當時慘痛教訓。

雖然部分專家建議將防疫策略轉為以危重症治療為主的「共存模式」，但金富謙在今天的防疫會議中表示「時機未到」，認為防疫體系轉變過程中可能因一時疏忽導致確診者激增，反而會增加醫療體系負擔，當前應以提高接種率為首要對策。

韓國總統文在寅今天也在光復節活動致詞表示，完成所有疫苗接種人口占比達7成目標，有望在10月提前達標，並繼續提高接種率。

除首都圈及釜山市之外，濟州道政府今天也宣布將自18日凌晨零時起實施第4階段社交距離規範，暫定實施至29日午夜。（編輯：高照芬）1100815

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