塔利班進入阿富汗首都　民眾搭機逃離、擠ATM搶領現金

自從美軍撤離阿富汗之後，極端組織塔利班（Taliban）節節逼近，在兩週內佔領了阿富汗24個城市，拿下逾半國土。阿富汗內政部15日表示，塔利班已經進入首都喀布爾（Kabul），進一步加強對阿富汗的控制。





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根據《美聯社》報導，有3名阿富汗官員指出，目前塔利班已經進入喀布爾郊區包括卡拉坎（Kalakan）、卡拉巴格（Qarabagh）及帕格曼（Paghman）3個地區，現階段尚未發生武裝衝突，《美聯社》報導指出，在喀布爾還能聽見零星槍響。





塔利班發言人表示，目前「尚未進城」，組織成員僅守在進城出入口等候指示。發言人表示，組織成員目前已經接獲不再使用武力的指令，允許欲離開當地的人能夠安全離開，「任何人的生命、財產和尊嚴都不會受到傷害，喀布爾民眾的生命不會受到威脅。」塔利班聲明指出，目前正在和阿富汗政府針對喀布爾「和平投降」進行談判。





自從美軍撤離阿富汗後，塔利班發動攻勢，在一個禮拜多的期間內，塔利班攻陷、拉攏或逼退阿富汗國家安全部隊，拿下阿富汗大片國土。稍早有報導稱，塔利班在不費一兵一卒的狀況下，拿下東部大城查拉拉巴（Jalalabad），隨著塔利班實質上包圍了喀布爾，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）政府似乎只剩下準備為首都血戰拚搏，或是直接投降這兩個選項。





面對塔利班步步逼近，捷克、英國等各國使館也陸續撤離人員，美國則是加派人力到喀布爾，並切派遣直升機緊急撤離使館人員。





▲美軍直升機15日在美駐喀布爾大使館上空。（圖／美聯社／達志影像）

阿富汗民眾憂心重回塔利班的統治，喀布爾市區的銀行以及ATM前排起長長人龍，民眾試圖提取他們畢生積蓄，目前已經有部分ATM停止提領功能。也有民眾趕往喀布爾國際機場。由於目前塔利班已經掌控阿富汗所有的邊境管制站，因此搭飛機是離開阿富汗的唯一途徑。





自從塔利班發動攻勢以來，甘尼於14日首次向全國發表談話，但是他的處境也越來越孤立無援，先前與他進行商談的軍閥已經向塔利班投降或是逃離，讓甘尼缺乏軍事資源。美國持續在卡達舉行的阿富汗政府及塔利班和平談判，似乎也未能改變局勢。



