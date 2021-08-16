任嘉倫維持身材傷腦筋　自曝「吃貨屬性」一定要飽

陸劇男神任嘉倫演技百變，和楊紫、譚松韻、張鈞甯搭檔都能迸出火花，近日他接受LiTV專訪，分享維持身材的甘苦談，被問到私下愛吃嗎？任嘉倫說：「我確實比較喜歡吃東西，尤其是主食配上下飯菜，那簡直是無法抵擋，說到『吃』，我重點不是吃多好，而是一定要吃飽，拍戲的時候經常一拍好幾個小時，因此放飯時，一定要先吃飽才有體力上工，無形中就變得容易吃過多。」假如能獲得一種能力，任嘉倫不加思索說：「吃都吃不胖的能力，做為演員我必須時刻保持身型，但這是件很辛苦的事啊。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-16 08:00:00
任嘉倫在《通天狄仁傑》、《錦衣之下》、《不說再見》幾部作品，都闡述了人性正直的精神，問任嘉倫私下是個見義勇為、幫助弱小、愛講義氣的人嗎？他笑說：「見義勇為可能說不上，但需要幫助的地方我不會推辭，我覺得自己是滿講義氣的一個人，山東人嘛，我們都是天生很講義氣的。」由於戲劇都跟破案有關，本身是不是也愛追根究底？他表示：「工作或處事上，我對自己不懂的還是喜歡追根究底，我不懂的、不會的，還是希望能弄明白，但一些生活日常的事，我就不會追根究底，還會說『算了算了』。」 而在《錦衣之下》裡，任嘉倫飾演行事冷酷又心狠手辣的錦衣衛，好演技一度讓入戲的粉絲以為他變嚴肅又變很兇？只見任嘉倫聽完大喊：「啊！首先謝謝大家對我演技的肯定，但我很隨和啊，跟我相處很開心，身旁還沒人說我太嚴肅又很兇，我很溫柔的喔。」任嘉倫的粉絲名為「嘉人」，也意謂著家人，彼此之間交流零距離，他透過LiTV親自對「嘉人」承諾：「如果有機會，我一定來跟大家見面。」