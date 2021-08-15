COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

海地大地震逾300罹難　11年前強震創傷記憶湧現

▲海地昨天發生大地震，已造成300多人喪命。天搖地動的瞬間，2010年奪去數十萬人性命的駭人強震創傷記憶湧現居民腦海。接連的天災人禍，讓復甦步履仍踉蹌的國家再受重創。（圖／美聯社／達志影像）
▲海地昨天發生大地震，已造成300多人喪命。天搖地動的瞬間，2010年奪去數十萬人性命的駭人強震創傷記憶湧現居民腦海。接連的天災人禍，讓復甦步履仍踉蹌的國家再受重創。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-15 18:50:07

（中央社太子港15日綜合外電報導）海地昨天發生大地震，已造成300多人喪命。天搖地動的瞬間，2010年奪去數十萬人性命的駭人強震創傷記憶湧現居民腦海。接連的天災人禍，讓復甦步履仍踉蹌的國家再受重創。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當尚-巴提斯特（Lydie Jean-Baptiste）昨天看見鄰居從家中逃出，自己也感受到腳下的地開始搖動時，這位62歲的海地婦女頓時想起11年前那場摧毀家園地震的可怕回憶。

路透社報導，對這個窮困加勒比海國家的許多民眾來說，昨天造成300多人喪命與上百人受傷的主震，喚醒了2010年1月12日的創傷，而海地至今還未完全走出當年強震的衝擊。

尚-巴提斯特表示：「我看到鄰居紛紛跑出來，我問：『發生什麼事？』他們說：『地震』，然後我衝到大門。突然間，1月12日的畫面湧現腦海，我真的真的很害怕。」

她所住的狄馬斯區（Delmas）位於海地首都太子港（Port au Prince）南邊郊區，昨天遭到地震重創。震央位在太子港西邊約150公里處。

但在2010年，地震震央離太子港更近。尚-巴提斯特住家周圍及整個首都的許多房舍都被夷為平地。當時的罹難人數估計差別很大，從10萬人以下到官方所稱的31萬6000人不等。

2010年的地震在將近下午5點發生後，人在辦公室的尚-巴提斯特被瓦礫覆蓋，她脫困後步行回家，穿越的熟悉街道盡是斷垣殘壁。

尚-巴提斯特說：「有人身首異處，到處是屍體和各種殘骸。接下來的48小時我像行屍走肉。」

她表示，自己花了將近1年時間，才能在家裡睡覺時不再擔心屋頂塌下。「現在創傷又回來，我們在想，要睡在家裡，還是睡在陽台？」

海地南部民眾也有同樣的擔憂，有些災情最嚴重地區的人們都寧願睡在戶外，也不想擔心屋頂會砸在他們身上。

現居萊凱（Les Cayes）的69歲南聖路易市（SaintLouis du Sud）前市長皮耶（Yvon Pierre）表示：「時不時會有餘震，所以我會睡在外面。我身強體壯，但這場地震影響我的心理，我想其他人很可能也如此。」

昨天地震和2010年造成太子港天翻地覆的強震屬於同一個斷層系統，由東向西穿越海地。

海地是美洲最貧窮國家，2010年地震造成基礎建設和經濟更加脆弱，至今仍背負當時留下的傷痕。

包括聖母升天大教堂（Notre Dame l'AssomptionCathedral）等數座海地地標建築仍尚未重建，數萬人也都還住在臨時住宅內。

專家指出，國際救援體系有缺陷，加上國內貪汙與政治動盪等問題，阻撓海地重建家園的努力。海地總統摩依士（Jovenel Moise）7月才在家中遇刺身亡。

49歲的萊凱天主教救濟會（Catholic ReliefServices for Les Cayes）會長皮耶（Fonie Pierre）表示，昨天地震強到讓她動彈不得，當她站在家中時，腦海閃現2010年的記憶。

當年大地震過後幾天，皮耶從萊凱來到太子港，看到路邊屍體堆疊。「我腦海憶起那些遺體及房屋崩塌揚起白色塵土的畫面。我想：『這就是了，一樣的情況』。」

海地大災難不斷，現在又要面臨熱帶風暴葛瑞斯（Grace）預計下週直襲，不禁令她哀嘆。「彷彿我們的天塌了下來，你不禁自問：『我們到底做了什麼，要承受這些？』」（譯者：曾婷瑄/核稿：張正芊）1100815

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
94.97%5.03%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀