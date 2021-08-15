海地大地震逾300罹難　11年前強震創傷記憶湧現

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路透社報導，對這個窮困加勒比海國家的許多民眾來說，昨天造成300多人喪命與上百人受傷的主震，喚醒了2010年1月12日的創傷，而海地至今還未完全走出當年強震的衝擊。
尚-巴提斯特表示：「我看到鄰居紛紛跑出來，我問：『發生什麼事？』他們說：『地震』，然後我衝到大門。突然間，1月12日的畫面湧現腦海，我真的真的很害怕。」
她所住的狄馬斯區（Delmas）位於海地首都太子港（Port au Prince）南邊郊區，昨天遭到地震重創。震央位在太子港西邊約150公里處。
但在2010年，地震震央離太子港更近。尚-巴提斯特住家周圍及整個首都的許多房舍都被夷為平地。當時的罹難人數估計差別很大，從10萬人以下到官方所稱的31萬6000人不等。
2010年的地震在將近下午5點發生後，人在辦公室的尚-巴提斯特被瓦礫覆蓋，她脫困後步行回家，穿越的熟悉街道盡是斷垣殘壁。
尚-巴提斯特說：「有人身首異處，到處是屍體和各種殘骸。接下來的48小時我像行屍走肉。」
她表示，自己花了將近1年時間，才能在家裡睡覺時不再擔心屋頂塌下。「現在創傷又回來，我們在想，要睡在家裡，還是睡在陽台？」
海地南部民眾也有同樣的擔憂，有些災情最嚴重地區的人們都寧願睡在戶外，也不想擔心屋頂會砸在他們身上。
現居萊凱（Les Cayes）的69歲南聖路易市（SaintLouis du Sud）前市長皮耶（Yvon Pierre）表示：「時不時會有餘震，所以我會睡在外面。我身強體壯，但這場地震影響我的心理，我想其他人很可能也如此。」
昨天地震和2010年造成太子港天翻地覆的強震屬於同一個斷層系統，由東向西穿越海地。
海地是美洲最貧窮國家，2010年地震造成基礎建設和經濟更加脆弱，至今仍背負當時留下的傷痕。
包括聖母升天大教堂（Notre Dame l'AssomptionCathedral）等數座海地地標建築仍尚未重建，數萬人也都還住在臨時住宅內。
專家指出，國際救援體系有缺陷，加上國內貪汙與政治動盪等問題，阻撓海地重建家園的努力。海地總統摩依士（Jovenel Moise）7月才在家中遇刺身亡。
49歲的萊凱天主教救濟會（Catholic ReliefServices for Les Cayes）會長皮耶（Fonie Pierre）表示，昨天地震強到讓她動彈不得，當她站在家中時，腦海閃現2010年的記憶。
當年大地震過後幾天，皮耶從萊凱來到太子港，看到路邊屍體堆疊。「我腦海憶起那些遺體及房屋崩塌揚起白色塵土的畫面。我想：『這就是了，一樣的情況』。」
海地大災難不斷，現在又要面臨熱帶風暴葛瑞斯（Grace）預計下週直襲，不禁令她哀嘆。「彷彿我們的天塌了下來，你不禁自問：『我們到底做了什麼，要承受這些？』」（譯者：曾婷瑄/核稿：張正芊）1100815