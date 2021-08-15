高雄芭樂農損顯現　爭取納入免勘災損率項目

受到西南氣流連日豪雨影響，高雄芭樂農損逐漸顯現，到今（15）日為止，高雄農損已超過9,497萬，其中芭樂農損2,132萬元，僅次於木瓜，市長陳其邁也前往燕巢區瞭解受損情況，並指示農業局向中央爭取納入免勘災損率品項，以加速救助金核撥，協助農民。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-15 18:28:56
此次暴雨農損，農委會於11日公告簡化程序，「非溫室」栽培木瓜、龍眼、西瓜、香瓜、洋香瓜、文心蘭、火鶴、瓜果類及短期葉菜類，均不受到災損20%限制，得免勘災損率；農友申請有關品項，如果有產銷履歷、天然災害救助有案、投保農業保險、領有對地綠色環境給付計畫等文件者，經各區公所查證確認更可免除現勘程序，也會預撥救助金，希望能協助已符合免現勘程序農友儘早取得救助金，以協助農民復耕復建，希望能藉此加速撥款，協助農民儘速復耕。
目前產區反應芭樂受災明顯，但無納入免勘災損率品項，逐筆勘查恐影響撥款速度，農委會主委陳吉仲日前南下高雄勘災時指示有關免勘災損率品項得滾動調整，所以市府昨（14）日已邀集農糧署、改良場前往燕巢、阿蓮及大社等主產區確認普遍受災，確實出現有果實劣化、落果、花芽分化比例較低情形。
陳其邁表示，有關芭樂果樹水傷有遲發狀況，請受災20%農友在8月19日之前向公所申辦救助，也已指示農業局向中央爭取納入免勘災損率品項，以加速核撥救助金，同時也責成民政局及轄下區公所與農業局，務必協助農友，從寬、從速、從簡，依農委會指示全力配合，力求儘速撥款，希望中央跟地方政府一起協助農民早日復耕。