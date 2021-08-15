塔利班長驅直入包圍喀布爾　阿富汗政府：將和平轉移政權

極端組織塔利班（Taliban）節節逼近阿富汗權力核心，15日已經從四面八方進入首都喀布爾，並且與阿富汗政府進行談判。阿富汗內政府部米薩卡瓦（Abdul Sattar Mirzakwal）允諾會有和平轉移政權，目前塔利班已派代表前往總統府。





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塔利班在阿富汗全國展開攻勢，兩個禮拜內，就攻下了阿富汗大半國土，並於15日進入喀布爾。根據《天空新聞》報導，米薩卡瓦15日表示，首都喀布爾將不會受到攻擊，將會和明進行權力移交，米薩卡瓦向民眾保證，會有安全部隊擔起責任，維護城內秩序，確保安全。





《美聯社》報導指出，阿富汗一名官員透露，塔利班已經派出代表前往阿富汗總統府，討論權力權力移交事宜。目前尚不清楚何時轉移政權。有官員指出，阿富汗政府方面的談判代表包括前總統卡賽（Hamid Karzai）和和平委員會前主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。





《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）報導指出，甘尼將在數小時內辭職讓出政權，塔利班也已經組成臨時政府。





稍早消息指出，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）正與美國外交官特哈利薩（Zalmay Khalilzad）以及北約（NATO）高層官員召開緊急會談。





塔利班步步逼近，捷克、英國等各國使館也陸續撤離人員，美國則是加派人力到喀布爾，並且派遣直升機緊急撤離使館人員。境內民眾也相當慌張，銀行以及ATM擠滿人潮，搶著提領現金，也有民眾擠向喀布爾國際機場，盼能搭機離境。



