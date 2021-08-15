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七夕立約愛護海洋 區長與民眾共同淨灘展現護海決心

▲台南市南區區公所區長蕭琇華邀集民眾在四鯤鯓海灘進行淨灘（圖／記者張振興攝，2021.08.15）
▲台南市南區區公所區長蕭琇華邀集民眾在四鯤鯓海灘進行淨灘（圖／記者張振興攝，2021.08.15）

記者 張振興/台南報導

2021-08-15 19:24:16

台南市南區區公所響應海洋委員會向海致敬政策，今日由區長蕭琇華邀集民眾，共同為海廢藝術創作「迴游黃金海岸」舉行揭幕儀式，在美麗的海廢藝術前，許下愛護海洋的誓約。同時邀請民眾一同到台南市南區四鯤鯓海灘進行淨灘，透過實際行動認識海洋，展現共同守護海洋的決心。

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▲以海洋廢棄物創作的「迴游黃金海岸」藉以反思海洋生態危機（圖／記者張振興攝，2021.08.15）
▲以海洋廢棄物創作的「迴游黃金海岸」藉以反思海洋生態危機（圖／記者張振興攝，2021.08.15）

蕭琇華表示，海洋廢棄物對於海洋生態的影響已不容忽視，更是需要重視並長期關注的問題，台南市南區有長達近5公里的海岸線及美麗沙灘，對於海洋有著更深層的使命感。本次藉由邀請在地創生團隊，以蒐集南區海岸的廢棄物作為藝術創作的發想，藉由海洋廢棄物再利用，賦予美麗的全新生命，除了吸引更多民眾親臨探索南區豐富的風土人文，並希望在欣賞藝術創作之同時，更深刻了解到海洋環境現況，生起保護海洋的共鳴。


▲此次淨灘總共清出72公斤的廢棄物（圖／記者張振興攝，2021.08.15）
▲此次淨灘總共清出72公斤的廢棄物（圖／記者張振興攝，2021.08.15）

本次海廢藝術「迴游黃金海岸」在海洋委員會的大力支持下，由南區區公所策劃，以古漁法-牽罟為意象，以透視海洋的視角呈現，在我們熟知的海洋生物之外，人類製造的廢棄物也與之共存，藉以反思到海洋生態面臨的危機，創作素材以在海灘上撿拾的竹子、保麗龍、蚵殼、尼龍繩等材料，邀請在地居民共同參與創作，經長達三個月的團隊討論、蒐集資料及素材，才完成此海廢藝術創作。

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