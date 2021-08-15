聯亞疫苗通過EUA？傳最快明日由陳時中宣布審查結果
國產疫苗60萬劑高端疫苗將在16日起開打，相比另一款聯亞疫苗在6月30日就已提出緊急授權（EUA），但至今（15）日仍在審查中，進度相對延遲引發外界關注。不過食藥署長吳秀梅在晚間受訪時，被問到今天是否有召開專家會議審查疫苗時並未否認，僅表示「明天再說」，似乎代表好消息即將宣布。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-15 22:49:11
有鑒於國產疫苗高端疫苗即將在16日開打，外界也特別關注聯亞疫苗的緊急授權審查進度，聯亞生技在6月30日向衛福部食藥署提出新冠疫苗EUA申請，8月初補件完成，目前相關資料業務仍在審核中，並在後續舉行專家審查會議。
食藥署長吳秀梅在晚間接受媒體電訪時，被問及是否已舉行EUA審查會議並通過相關審查，他語帶保留稱「明天再說」，並未否認相關問題，也強調現在沒有要說，不過綜合媒體報導，有知情人士透露，今天確實已召開專家會議審查聯亞疫苗，但結果要待明天由指揮中心指揮官陳時中宣布。
聯亞生技發言人范瀛云表示，目前尚未收到食藥署通知取得EUA，待若取得EUA並順利通過封緘檢驗，即可馬上提供產量，供指揮中心投入國人接種計劃。