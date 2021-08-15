高中職以下9月開學　北市教育局：在校全程戴口罩

（中央社記者陳昱婷台北15日電）高中職以下學校即將在9月1日開學，台北市教育局今天指出，原則上學生在校除用餐外須全程配戴口罩，將在8月18日及20日的校長會議中統整各校意見。





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台北市教育局副局長陳素慧表示，COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情開學防疫指引將以中央規範原則為基礎，學生在校須全程配戴口罩，僅用餐時可以脫下，還要配合使用防疫隔板；開學典禮由各校自訂，以不群聚為原則。





陳素慧指出，開學後須先避免吹直笛等需要脫下口罩的課程，可改為影片欣賞等其它教學方式；體育課則依中央規範辦理，避免籃球等尚未開放的教學項目。





陳素慧表示，教育局將於8月18日的小學校長會議、8月20日的中學校長會議中統整各界開學指引意見，統整完畢後，預計於本週公布，以利各級學校安排開學規劃。





台北市副市長蔡炳坤日前指出，9月開學擬朝向「線上、線下混合教學」方向規劃。





不過，台北市教育局先後與校長協會、教師會及各學層學生家長會聯合會討論意見，並進行「台北市高級中等以下各級學校因應嚴重特殊傳染性肺炎學生居家、到校學習模式」意見調查，總計回收769份問卷後發現，親師生普遍多傾向回歸正常教學，因此，研擬採取實體開學為主。（編輯：戴光育）1100815



