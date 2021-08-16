內幕／江系2招緊咬朱立倫不義　廖了以卻是「換柱」推手

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將時間拉回2015年，在馬王政爭餘火未熄之下，本土勢力最大的王金平參選總統的呼聲極高，本人也拋出「若黨需要則義不容辭」，但因馬英九堅決不鬆口同意，而王金平也擔憂被馬英九扯後腿而傷及元氣。就在兩老互相忌憚的同時，當時的立法院副院長洪秀柱以拋磚引玉之姿領表登記參選，震驚了朱馬王吳等大佬。
由於洪秀柱民調低迷，危及國民黨各地立委選情，被稱為江啟臣「政治教父」的總統府前資政廖了以及中南部大佬聯手，於9月初組成「台灣國民黨聯盟」，避免跳船潮，也就是後來換柱計畫的幕後推手。
該聯盟由8名北部、中部的「換帖兄弟」所組成，他們在其中一人的私人招待所開會，核心成員包括廖了以、中南部大佬、某新北地方要角、本土系統立委、北部建商代表及以江碩平為主的本土派常委。「台灣國民黨」與「中國國民黨」正式交戰。
洪秀柱拋一中同表 親自點燃導線
受到深藍及黃復興系統支持的洪秀柱，在選舉過程的前半段與親民黨候選人宋楚瑜維持著不上不下、稍居下風的拉鋸戰。直到某次廣播受訪，洪秀柱說出「一中同表」的兩岸終極統一論，點燃了黨內炸鍋的導線，檯面下醞釀多時的換柱傳聞立刻轉為實質行動。
經過8人兄弟會的縝密策劃，在5月底一場中常會上，江碩平為首的本土派中常委對洪秀柱使出第一次逆襲，連署通過「防磚條款」，為洪秀柱設下民調30％的門檻，否則可建議不予提名。沒想到，洪秀柱竟通過了條款，這是廖了以等人事前壓根沒有想到的。
「終極統一論」與連戰赴天安門閱兵觀禮讓全黨掉進紅色危機，洪秀柱民調快速墜落之時，廖了以帶上10幾名立委直奔總統府面見馬英九，以退黨參選威脅馬。馬擔心選情崩盤，戰局將提早結束，給出「要換柱可以，但國民黨絕對不能裂解」的回應。另一邊的王金平則在觀察馬英九意見，因他本身就是是本土派角色，他與廖了以有共同的焦慮，但同時又與洪秀柱有著立院同事情誼的矛盾，而沒有主導連線。
洪秀柱堅守戰場 李四川背換柱黑鍋
洪系黨員證實，廖了以在獲得馬英九首肯後，親自到副院長官邸欲勸退洪秀柱，但無功而返，反而讓洪秀柱態度更加強硬。廖才前往黨中央向朱立倫攤牌，要求召開臨時全代會撤換洪秀柱，改由民調與蔡英文最接近的朱親自上陣，朱立倫顧及國民黨面臨空前危機，承受不住各界壓力，派出時任秘書長李四川前去執行任務。李四川前前後後拜訪洪秀柱3次，宣告勸退失敗，最後朱立倫才於10月17日召開臨全會，正式把洪秀柱換下來。這也導致後來流傳出「李四川是幕後操盤者」的誤解，事實上，他只是末端執行者。
事到如今，藍營在經歷了過去2016危機、2020郝江對決，眼下黨主席改選又開始隱約地挑起省籍紛爭的敏感神經。黨內人士認為，支持江啟臣的黨員想要力挽狂瀾，使出兩式狠招。首先，不斷重提換柱事件，同時質疑上次黨主席改選時朱立倫不願意扛責任；再來，檯面上的另一手打出悲情牌，批評朱立倫陣營對江啟臣殺得刀刀見骨。然而，最關鍵的還是，撕裂朱立倫與被視為國民黨救世主的侯友宜，讓原本支持朱立倫的挺侯黨員產生遲疑。
此外，日前赴杭州參加海峽兩岸青年發展論壇剛返台的洪秀柱，目前仍在進行居家隔離。據了解，洪秀柱將不排除於適當時機出面，親自說明6年前「被換」的來龍去脈，幫助平息黨內紛爭與猜忌。