當選市長一周年　陳其邁：時刻惦記讓高雄更好

昨（15）日是高雄市長陳其邁當選一周年，勘災完，陳其邁也在臉書提到「我會用盡力氣為高雄打拚」，這是一年前開票後，我對市民的承諾，雖然這一年來坎坎坷坷，既要防疫也要防災，但是打拚的步伐始終堅定前進」，陳其邁今則指出「克服了疫情，接下來又有復甦、又有振興，其實很多的事情都忙忙碌碌，我真的是惦記著說怎麼樣讓高雄能夠更好」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-16 11:22:35｜2021-08-16 12:31:56
陳其邁表示，當選一周年，一直以來都是戰戰兢兢、謙卑面對挑戰，昨天去燕巢看著農民受損的芭樂果園，真的心裡非常難過，總是覺得市民有困難的時候，或者是需要我們市政府來盡力的部分，我們都會全力以赴，所以也不曉得說一年的時間那麼快就過去。
陳其邁也說到，5月中在市議會接受備詢時，那個時候雖然面對議員的質詢，其實心裡面都很擔心國內的疫情，兩個月、三個月就過去了，其實關關難過關關過，我們克服了疫情，接下來又有復甦、又有振興，其實很多的事情都忙忙碌碌。
陳其邁說：「我真的是惦記著說怎麼樣讓高雄能夠更好，市民的生活能夠改善，所以我也記得對市民的承諾，我一定要更認真、更努力，這段時間也謝謝市民朋友的批評、議會的監督，不分黨派都給我很多的建議，我還是會認真努力的為高雄市民服務」。