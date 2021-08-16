當選市長一周年　陳其邁：時刻惦記讓高雄更好

昨（15）日是

陳其邁當選一周年，勘災完，陳其邁也在臉書提到「我會用盡力氣為高雄打拚」，這是一年前開票後，我對市民的承諾，雖然這一年來坎坎坷坷，既要防疫也要防災，但是打拚的步伐始終堅定前進」，陳其邁今則指出「克

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