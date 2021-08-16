各地天氣多雲到晴、午後防陣雨　奧麥斯颱風生成時間曝

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目前在中國長江流域延伸到日本附近的滯留鋒面，仍持續發展當中，這樣的型態和六月的梅雨鋒面的特性非常像，不過現在在八月中旬出現，的確比較少見一些，預計隨著北方系統的南下，周三到周四兩天鋒面南下到台灣北部海域，是否會到台灣仍待觀察，而這時太平洋高壓略微東退一些，鋒面接近台灣，這樣的不穩定結構，會讓台灣附近的天氣略轉不穩定，也容易有午後雷陣雨發展。