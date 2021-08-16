各地天氣多雲到晴、午後防陣雨 奧麥斯颱風生成時間曝
中央氣象局今（16）日表示，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北地區並有局部較大雨勢發生的天氣型態，中南部在清晨到上午偶爾也有零星的小範圍降雨。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-16 07:56:56｜2021-08-16 08:11:45
氣象局表示，整體天氣隨著太平洋高壓逐漸西伸，未來一週台灣大致位在高壓的西側，多數地區上午天氣晴朗穩定，中午前後台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，由於環境吹著西南風到偏南風，因此中南部地區在清晨到上午，偶爾也會出現零星的短暫驟雨，但這類型的降雨通常不會持續太久，不過中午過後要注意午後雷陣雨的發生，尤其「山區、大台北地區」容易有比較明顯的局部瞬間強降雨出現，鄰近山區的地方也要多留意午後的天氣變化。
另外在太平洋海面上有1個熱帶性低氣壓（TD14），目前中心位置距離台灣3500公里，以每小時29公里的速度向西進行，預計最快在今日下午發展為今年第12號颱風「奧麥斯」，不過各國在路徑的預測上有相當大的分歧，對台灣的影響程度仍需多觀察。
氣象專家彭啟明則表示，目前在中國長江流域延伸到日本附近的滯留鋒面，仍持續發展當中，這樣的型態和六月的梅雨鋒面的特性非常像，不過現在在八月中旬出現，的確比較少見一些，預計隨著北方系統的南下，周三到周四兩天鋒面南下到台灣北部海域，是否會到台灣仍待觀察，而這時太平洋高壓略微東退一些，鋒面接近台灣，這樣的不穩定結構，會讓台灣附近的天氣略轉不穩定，也容易有午後雷陣雨發展。