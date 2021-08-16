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民陣大台解散　港媒：自由仍須受保障

▲對於民陣解散，有港媒指出，這不能被理解為香港自由表達的權利從此不再受保障，也有評論認為，當局必須依法追究民陣的責任，「制亂」仍是港府的重點工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於民陣解散，有港媒指出，這不能被理解為香港自由表達的權利從此不再受保障，也有評論認為，當局必須依法追究民陣的責任，「制亂」仍是港府的重點工作。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-16 18:54:09

（中央社記者張謙香港16日電）對於民陣解散，有港媒指出，這不能被理解為香港自由表達的權利從此不再受保障，也有評論認為，當局必須依法追究民陣的責任，「制亂」仍是港府的重點工作。

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明報今天發表社評指出，民間人權陣線（民陣）的解散，意味著香港政治一個舊時代的終結，但不能被理解為香港自由表達的權利從此不再受到保障。

社評指出，警方必須盡快公布民陣是否違反了國安法，因為民陣是否違法，對於總結舊時代緣何不能繼續、新時代又如何以清晰的法令與做法繼續前行，讓民眾對自由表達知所遵循，至關重要。

社評認為，港區國安法實施以來，部分市民對於今後是否能夠繼續享有合法的政治權益心存疑慮，這次處置民陣如果得當且說服力強，正好為今後的政治活動提供一個合法合規的示範，讓市民有一個清晰且可預期的準則，今後政府與行使表達自由的市民可以有一個良性循環的基礎。

星島日報也發表社論表示，民陣壯大的歷程及對香港「由治到亂」所起的作用，很值得各方深思，從中找出動亂病源加以清除，並以此為鑑避免重蹈覆轍，只有這樣，才可令香港真正回復穩定，經濟民生得到改善。

社論表示，民陣雖然已自行解散，但根據法律原則，其做過的違法事情，當局必須繼續追究，如找到真憑實據，便依法行動。

社論表示，近期香港政局雖趨於平靜，但國際風雲變幻，本地也暗湧處處，兩者互相呼應，所以「制亂」仍應是政府不能鬆懈的重點工作。

民陣於2002年成立，自2003年每年7月1日都會舉辦「七一」遊行，提出落實普選等民主自由訴求，而泛民主派都會參加，也因此被視為泛民舉辦遊行示威的大台。

民陣的解散，令人關注是否代表泛民時代的終結，以及港人失去了表達民主自由意願的管道。（編輯：翟思嘉）1100816

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