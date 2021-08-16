塔利班攻城掠地！稱戰爭已結束　將建阿富汗伊斯蘭酋長國

自美軍撤離阿富汗之後，極端組織塔利班（Taliban）連日攻城掠地，並於15日時拿下阿富汗首都喀布爾，重奪20年前遭美軍推翻的政權。外媒報導指出，塔利班表示阿富汗戰爭已經結束，將會很快宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。塔利班政治辦公室發言人接受媒體採訪時表示，塔利班不想與世隔絕，盼望能與國際社會建立關係。





我是廣告 請繼續往下閱讀

美國在今年4月宣布美軍將從阿富汗撤離之後，塔利班5、6月隨即發動攻勢，近期更陸續攻陷數個省會。儘管美國和北約（NATO）組織在將近20年的時間裡，花費數十億美元來建立阿富汗安全部隊，但塔利班仍在短短兩週內，攻陷阿富汗大半國土。而就在幾天之前，美國軍事評估才表示喀布爾一個月內不會受到叛亂壓力。





塔利班控制喀布爾後，塔利班政治辦公室發言人納伊姆（Mohammad Naeem）表示，阿富汗政爭已經結束，統治和政權形勢很快就會明朗化，「我們準備與所有阿富汗人士對話，保證他們得到必要保護。」納伊姆進一步表示，塔利班將為他們一切行為負責，並樂於與所有人和平共處。有外媒消息指出，塔利班在未來幾天將會舉行會談，旨在組件一個「開放、包容」的政府。





▲在進入喀布爾後，塔利班成員在總統府舉旗幟拍照。（圖／美聯社／達志影像）

《美聯社》引述一名塔利班官員報導，該組織很快就會宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。納伊姆也對《半島電視台》（Al-Jazeera）表示，塔利班不希望與世隔絕，盼望能與國際社會建立關係。「我們要求所有國家與實體與我們一起解決任何問題。」他同時也表示，塔利班尊重伊斯蘭教法中的婦女和少數族群的權利及言論自由。





儘管塔利班做出承諾，但喀布爾仍然籠罩恐慌，民眾擔心塔利班再度實行抹滅婦女權利的殘暴統治，不少阿富汗民眾在銀行以及ATM前排起人龍，試圖提領積蓄。也有民眾趕往喀布爾國際機場，要離開這個國家。有美國高級軍事官員稱，喀布爾機場爆發零星槍響，商業航班因此暫停。雖然軍事航班仍在繼續進行疏散，但商業航班關閉已經終結了阿富汗民眾的最後一個逃離手段。





▲塔利班進入喀布爾後，阿富汗民眾在銀行以及ATM前排起人龍，試圖提領積蓄。（圖／美聯社／達志影像）

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班進入喀布爾後隨即宣布辭職，據傳已經逃往塔吉克，並要轉往第三國。甘尼表示自己之所以離開，是想避免血流成河，卻也讓塔利班重新執掌阿富汗。雖然甘尼未透露目前所在地資訊，但有消息指出，甘尼和他的妻子、幕僚長及國家安全顧問已飛往鄰國烏茲別克首都塔什干（Tashkent）。





而在塔利班進入喀布爾後，各國使館也紛紛加快撤僑行動。美國總統拜登授權國防部加派1000名誒美至喀布爾，以協助撤離數千名美國和阿富汗平民。美國國務卿布林肯坦言，塔利班取得首都的進展比預期還快，但也強調不該認為美軍留守足以維持現狀，布林肯也拒絕將本次撤離，與1975年美軍撤出越南做比較。





英國派出大約600名士兵協助撤僑，英國首相強生（Boris Johnson）表示，沒有任何國家應雙邊承認塔利班為阿富汗政府。強生指出，阿富汗很快會有一個新政府，但希望各國不要承認塔利班為阿富汗政府，強調阿富汗不能成為恐怖主義溫床，希望各國能夠統一立場。





《俄羅斯新聞社》（RIA）報導，俄羅斯外交部表示，俄羅斯尚未承認塔利班是阿富汗的合法政權，並指出甘尼不太可能去俄羅斯。



