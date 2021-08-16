高端、聯亞藥逆勢漲！台股早盤一度跌208點失守16800點
台股在上周失守萬七大關後，今（16）日早盤仍是開低走低，電子、金融及傳產股同步走弱，跌幅更一度擴大超過200點，摜破16800點，大跌208.54點，但隨著逢低承接買盤進場，跌幅也有收斂，目前下跌150餘點，回到16800點之上，倒是國產疫苗在各自傳出好消息之下，高端疫苗早盤股價漲逾8%，興櫃股聯亞藥亦同樣開高走高，一度衝上194.5元、漲幅超過15%。
記者顏真真/台北報導
2021-08-16 10:53:41
受到染疫新增病例激增，導致消費者信心下滑，美股上周五表現持平，道瓊工業指數終場上漲15.53點，小漲0.04%，收在35515.38點；標準普爾500指數上漲7.17點，漲幅0.16%，收在4468.00點；那斯達克指數上漲6.64點，漲0.04%，收在14822.90點。
台股在上周跌破萬七後，今日早盤仍是開低走低，以16941.33點、下跌40.78點開，在電子、金融及傳產同步走弱之下，大盤指數也持續向下探底，盤中更跌破16800點，下探16773.57點，大跌208.54點。
不過，隨後逢低承接買盤進場，跌幅收斂，目前跌150餘點，而蘋概3天王，台積電開紅後一度翻黑，目前在平盤之上震盪，而聯發科則是開平後也一度翻黑，目前走揚，鴻海開低走低，目前仍跌逾1%，而航運股的萬海、陽明、長榮航目前仍跌逾2%，長榮則翻紅小漲0.38%。
相較之下，國產疫苗高端疫苗除今日起開放預約接種，昨日又發布重訊，已向巴拉圭衛福部申請緊急使用授權（EUA），高端疫苗今日股價一度衝高到334元，漲逾8%，同樣聯亞藥也因傳出聯亞生技疫苗已完成補件，近日將召開專家會議審查EUA，今日股價也衝上194.5元，漲幅達15%。