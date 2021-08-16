朱立倫登記參選黨主席 首拋正藍路線「拒當小綠、小白」
國民黨前主席朱立倫今（16）日前往黨中央登記參選黨主席，由陸海空領域10名退將、黨內外青年及連勝文辦公室2名幕僚陪同出席。朱立倫宣布六大目標，包括贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務，並首次拋出拒當小綠或小白的「正藍」立場。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-16 11:13:01｜2021-08-16 11:28:10
朱立倫表示，他特別選在今日的10點10分登記，並宣布六目標缺一不可，首先，贏得2022、2024選舉；第二、以強化的領導力，彙整黨內力量，讓國民黨團結更戰力；第三、得到國際尊重，連結世界各國。第四、在兩岸關係中，國民黨扮演重要角色，以穩定和平的力量，恢復交流平台；第五、重視栽培年輕人，年輕人才是黨未來的希望。第六、彙整社會資源，不斷精進改革國民黨。
朱立倫說，他宣布參選後這兩週前往全台各地與黨員座談，感受到大家的共同憂慮，大家都希望國民黨不再軟弱，要重新站起來。唯有變得更強才能贏得2022選舉、團結14執政縣市資源、2024重返執政、得到國際尊重、連接兩岸重啟交流；國民黨需要變得更強，才能吸引青年朋友，才能有力量改革，國民黨變強的關鍵在於領導力。
最後，朱立倫也拋出未來路線，「國民黨絕對不得變成小綠，也不能變成小白，國民黨是正藍」，他強調，國民黨的「正藍」，是國父孫中山創建中華民國的正藍，也是蔣經國建設改革台灣、最愛台灣的正藍，堅定立場，不能搖擺。暗示自己會追隨這兩位國民黨歷史重要人物的道路，改革、重建支持者「恨鐵不成鋼」的國民黨。