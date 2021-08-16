COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

朱立倫登記參選黨主席　首拋正藍路線「拒當小綠、小白」

▲朱立倫登記參選黨主席，青年力挺。（圖／記者羅婉庭攝，2021.08.16）
▲朱立倫登記參選黨主席，青年力挺。（圖／記者羅婉庭攝，2021.08.16）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-16 11:13:01｜2021-08-16 11:28:10

國民黨前主席朱立倫今（16）日前往黨中央登記參選黨主席，由陸海空領域10名退將、黨內外青年及連勝文辦公室2名幕僚陪同出席。朱立倫宣布六大目標，包括贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務，並首次拋出拒當小綠或小白的「正藍」立場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫表示，他特別選在今日的10點10分登記，並宣布六目標缺一不可，首先，贏得2022、2024選舉；第二、以強化的領導力，彙整黨內力量，讓國民黨團結更戰力；第三、得到國際尊重，連結世界各國。第四、在兩岸關係中，國民黨扮演重要角色，以穩定和平的力量，恢復交流平台；第五、重視栽培年輕人，年輕人才是黨未來的希望。第六、彙整社會資源，不斷精進改革國民黨。

朱立倫說，他宣布參選後這兩週前往全台各地與黨員座談，感受到大家的共同憂慮，大家都希望國民黨不再軟弱，要重新站起來。唯有變得更強才能贏得2022選舉、團結14執政縣市資源、2024重返執政、得到國際尊重、連接兩岸重啟交流；國民黨需要變得更強，才能吸引青年朋友，才能有力量改革，國民黨變強的關鍵在於領導力。

最後，朱立倫也拋出未來路線，「國民黨絕對不得變成小綠，也不能變成小白，國民黨是正藍」，他強調，國民黨的「正藍」，是國父孫中山創建中華民國的正藍，也是蔣經國建設改革台灣、最愛台灣的正藍，堅定立場，不能搖擺。暗示自己會追隨這兩位國民黨歷史重要人物的道路，改革、重建支持者「恨鐵不成鋼」的國民黨。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀