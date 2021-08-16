蘇貞昌與綠委有共識！拍板最快10月初普發五倍券

行政院研擬振興方案，國人不用如去年三倍券一樣拿出1000元換購，即可獲得普發的五倍券；行政院長蘇貞昌今（16）日與行政部門邀集立法院民進黨團討論，會議進行2個小時後，達成直接發放五倍券的共識，黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長羅致政、副書記長莊競程及黨籍立委蔡易餘、何志偉等人出面受訪，柯建銘表示，結論確定會是振興五倍券，會中委員也有針對面額是否變小、使用期限多長等分別發言，應該會在10月初上路，「這樣的政策形成是很好的模式」。

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蘇貞昌今日與相關行政部門，邀集民進黨團立委赴政院討論五倍券政策。會後，柯建銘表示，今天花了2個小時，過程中分為2個部分，一部分是黨團成員發言，一部分是部會跟蘇貞昌親自說明，總共45個黨籍立委參加，共有30個發言，整體看法都非常一致，很清楚政策一定是行政院、立法院要有共識。

柯建銘表示，這段時間以來，振興券的問題有不同看法，在政策討論的過程中本來就是如此，公投等也都有討論。民進黨有個好處，就是討論好就是態度一致，今天黨團成員有提出面額是否變小、使用時間多長，行政院都很仔細地聽，「我覺得這樣的政策形成是很好的模式」，立法院將開議，有很多議題也可以依照這模式討論。

有媒體進一步問及面額是否可能變小，柯建銘說，這部分有成員提出看法，行政院會再思考，黨團希望推出的時間越早越好，「簡單來講就是振興五倍券」，蘇貞昌與行政團隊從政策形成，再到疫情、疫苗、紓困與振興，以及目前經濟狀況，都有整體考量，共同做決定。 至於上路時間，考量疫苗覆蓋率，應該就是10月初最有可能。