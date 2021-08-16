連系青年、鄭麗文站台　朱立倫：年輕人非民進黨專屬

國民黨前主席朱立倫今（16）日上午10點10分完成黨主席選舉登記，陪同登記的人員結構包括軍系、青年這兩大「違和」的組群，傳達出化解世代衝突、藍營團結的意向，其中還有國民黨智庫副董事長連勝文的兩名核心幕僚。同時，黨團前首席書記長鄭麗文缺席國民黨團甲級動員抗議，而是以「復興聯盟」總顧問身份出現在黨中央挺朱立倫；朱強調，年輕人非民進黨專屬。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-16 11:39:41｜2021-08-16 12:03:47
陪同朱立倫赴黨中央登記參選的10名退將都是陸、空、海軍重量級人，包括中國國民黨前副主席陳鎮湘上將、中央軍事院校校友會理事長季麟連上將、退伍軍人協會副理事長劉艾迪中將、復興崗校友基金會理事長李天鐸、陸軍官校校友會北區會長李東成、國雷協會理事長革安明、陸軍官校專科班理事長羅睿達、陸軍官校專修班副理事長傅英才、陸軍專科學校前理事長陳俊生、中華民國中央軍事院校校友總會秘書長廖旭東少將。
年輕族群部分，陪同者共有20位青年代表學生朋友，包含朱辦幕僚、以及朱立倫在學校演講、台大東吳任教及線上講座，平日保持互動的學生，特地前來支持。其中，還有連勝文核心幕僚錢震宇、項子剛。
朱立倫表示，站在他身後的這群青年都是素人，有助理、朋友及他的學生，他們對社會、國家有一份理想。朱強調，年輕人非民進黨專屬，只要有信心，國民黨只要永遠熱愛中華民國，就會有年輕朋友支持他們。
借此機會，朱立倫也重提兩大青年政策，包括「儲備幹部計畫」他會立刻開始執行，讓年輕人成為國民黨重要幹部，讓優秀人才到各地方政府、議會、立院黨團、民代辦公室，施展抱負為民服務，是將來重要培育管道、是培育優秀人才的來源。