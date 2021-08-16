規模7.2地震襲海地至少1297死亡　熱帶風暴恐再釀災

我國友邦海地14日遭受規模7.2強震襲擊，目前已知1297人死亡，超過5700人受傷，另外仍有數以百計的民眾受困瓦礫下，大多數罹難者集中在海地南部，目前搜救工作仍在進行當中。海地總統呼籲國民團結，盡快救出更多倖存者。但與此同時，熱帶風暴葛瑞斯（Grace）來勢洶洶，預估於16日抵達當地，屆時恐會讓搜救工作更難以進行。





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海地在當地時間14日上午8時29分遭受芮氏規模7.2的淺層地震襲擊，當地數百棟平房與建物夷為平地，其中以西南部的災情最慘重，特別是鄰近震央的沿岸城市萊凱（Les Cayes）附近。隨著搜救工作展開，傷亡人數也不斷上升，目前已知1297人死亡，超過5700人受傷，還有許多民眾受困瓦礫堆下，失蹤人數目前尚待確認。





強震也造成大量建物損毀，包括民房、學校、教堂，根據民防部門官員表示，這次強震1萬3600棟建築物遭摧毀，逾1萬3700棟受損。美國地質局（USGS）指出，震後4小時內發生11次有感餘震，其中2次規模達到5.2，餘震不斷，也讓海地居民不敢回家，在大街上流離失所。美國地質調查局人員表示，餘震恐持續數個禮拜甚至數個月。





▲規模7.2強震重創海地，上萬棟建築遭到摧毀。（圖／美聯社／達志影像）

▲搜救工作持續進行，但仍有許多民眾受困瓦礫中，失蹤人數尚待確認。（圖／美聯社／達志影像）

海地新任總理亨利（Ariel Henry）在第一時間搭乘飛機前往受災區勘災，並且宣布全國進入為期一個月的緊急狀態，並呼籲民眾團結，盡快救出更多倖存者。亨利也提到，目前醫院內擠滿了許多受傷的民眾。由於海地的醫療條件不佳，加上許多病患都有開放性傷口，有醫生擔心，之後可能會有許多傷患因此感染。





▲當地醫療條件不佳，恐造成另一波感染。（圖／美聯社／達志影像）

美國地質調查局指出，這次的地震與2010年的強震相同，都發生於恩里克羅-芭蕉園斷層帶（Enriquillo–Plantain Garden fault zone）。有專家指出，因為海地當地的建築多為用來抵禦颶風的設計，但是地震時容易損壞或倒塌，即使該國有建造抗震建築的案例，卻沒有足夠的資金普及，以至於地震一來，造成死傷慘重。





海地在2010年曾發生芮氏規模7.1強震震央鄰近首都太子港，當時罹難者估計達30萬人，海地原先仍致力於從2010年強震以及2016年的颶風馬修造成的災情中復原，近期還因為新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，以及海地前總統摩依士（Jovenel Moïse ）大約在一個月前遇刺身亡，國內動盪不安，現在不但遭受強震襲擊，熱帶風暴葛瑞斯預計在16日登陸橫掃海地並帶來豪大雨，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center, NHC）更表示，豪大雨可能引發洪患，屆時當地的搜救工作恐怕更難以進行。



