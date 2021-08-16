不用分線上線下混合上課！北市府：9月實體開學不分班

因應新冠肺炎疫情緣故，台北市長柯文哲7月時曾經在防疫記者會上，針對高中以下學生上課的模式，可能改採線上線下混合上課的方式進行，例如一班25名學生，可能5人到校上課，20人在家看直播。而現階段全台疫情趨緩，台北市副市長蔡炳坤今（16）日上午接受媒體訪問時，表示目前疫情警戒降至二級，原則上9月1日以實體開學為主，但課程進行須全程戴口罩，用餐採用隔板。





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蔡炳坤表示，目前因為疫情趨緩的緣故，北市方面會以「如期開學、實體開學」的方向前進。蔡炳坤說，目前北市內的學校已經開始在準備開學相關事宜，盤點相關防疫物資是否足夠、清消、動線規劃等。開學後，課程進行中須全程戴口罩。





除了中午時間用餐休息，採隔板，目前了解各級學校隔板準備情況，高中已5成、國中7成、小學及幼兒園更超過9成備有隔板，還沒準備好的，學校可運用經費採購隔板，務必在開學前全部準備好。而至於在課程中需要拿下考口罩的部分，像是音樂課吹直笛，原則上不拿下口罩，改以音樂欣賞、老師示範教學為主；戶外體育課程，只要中央還沒開放的項目，原則上也不開放，像是籃球還不會開放。





而針對原本柯文哲提出「線上線下混合」的教學模式，蔡炳坤也強調，這段時間已經有針對家長、老師、校長等人進行問券調查以及訪談，但目前還是會採取實體教學為主。蔡炳坤說，開學後會朝向「多元、彈性、視訊」等三大方向進行，除了少數請防疫假的學生，還是能透過線上教學的的方式學習外，若特定年級或班級請防疫假人數達到一定程度，也會另外成立線上教學班。



