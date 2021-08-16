力挺國產疫苗　基進：像在搶演唱會門票

國內公費疫苗預約平台第六輪在今天上午10點起開放預約，這梯次將由國產的高端疫苗接力施打，台灣基進高雄黨部為挺國產疫苗，符合資格的黨職人員及志工上午就在排隊預約，期間系統一度因塞車當機，台灣基進新聞部副主任陳子瑜認為，這代表國人用行動力挺國產疫苗，高雄黨部組織部主任周則宇則笑說，簡直像五月天演唱會門票一樣難搶。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-16 12:28:38｜2021-08-16 12:40:01
新聞部副主任陳子瑜表示，這段時間國產疫苗受到了很多外界不是很適當的質疑，甚至有一些惡意的攻擊狀況，所以想說就取消了原本預約的國外疫苗，改選擇國產疫苗；對於預約時發生系統塞車問題，陳子瑜認為，這個現象與其說是系統問題，他個人則認為是民意的展現，大家用行動來力挺國產疫苗，反擊不實的指控。
為什麼要選擇高端？高雄黨部組織部主任周則宇則指出，其實原因很簡單，因為這次是我們台灣自己研發、製造的疫苗，從預約時網路塞車可看出國人對國產疫苗的支持，並笑說簡直像五月天演唱會門票一樣難搶，這顯示著，其實大家都對於我們國產的疫苗是非常有興趣，不要為反而反，應該要表達支持。
劉姓黨部志工則認為，高端是國產疫苗，他想支持國產，所以預約打高端疫苗，而被問到會不會擔心高端的疫苗保護力？劉姓志工則說「完全不擔心」，他認為既然要支持就是百分之百，所以不會擔心，既然擔心就不會支持，對於預約塞車問題，劉姓志工說，還好很快狀況就排除了，並笑說自己預約編號11號，其實原本是想預約到1號甚至比蔡英文總統還要快，有點可惜。