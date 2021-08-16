國民黨團甲動衝行政院撒假鈔　要求蘇貞昌發現金紓困

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根據媒體民調及消基會網路調查結果顯示，高達9成民眾支持發現金紓困，費鴻泰批評，蘇貞昌為何一意孤行聽不到民意的聲音？不論現在政府不管發「消費券」或「振興券」為什麼不直接發現金？去年三倍券為了蘇貞昌的面子，花了22.56億元的行政費用，今年會花更多。
黨主席江啟臣表示，行政院長蘇貞昌今天只願意與民進黨團、派系密室協商。9成以上民意都要發現金。發現金最實在。去年發三倍券時無薪假只有一、二千人，今年失業率高達5%，近60萬人失業，多少人三餐出問題，五倍券無法找零。還在喬面額是三百、還是五百，直接發現金不就好了！蘇貞昌從一百萬人不用交1000元，到九百萬人不用交1000元，但到現在蔡英文總統要求全民不用交1000元。
江啟臣說，一路轉彎，再轉一個彎直接「發現金」不就好了。今天蘇貞昌不願見在野黨國會議員，今天國民黨團來見你，就是要代表人民發出怒吼，就是「要現金、度難關」。疫苗比不過其他國家，紓困發現金超過別的國家也做不到嗎？「發現金、卡實在」。
書記長陳玉珍表示，今年疫情非常嚴重，國民黨團從一開始就呼籲發現金，但是行政院關在冷氣房裡聽不到、看不到九成以上要求發現金的民意。今天國民黨團代表民意要求發現金，面對的卻是優勢警力、層層拒馬，政府已經不願再聆聽人民的聲音。
陳玉珍表示，在冷氣房辦公的高官們，三個月不要領薪水，用行政院發的「振興券」或「五倍券」當薪水感受人民的痛苦。而今天民進黨立委進入行政院都是走後門，民進黨就是一個走後門的政黨。國民黨團主張「發現金、卡實在」。
行政院也派出副祕書長何佩珊代表溝通，轉達只能由副院長沈榮津一人向委員說明振興券政策，且限制5位本黨團委員進入。不過，費鴻泰當場表示，拒絕行政院羞辱式的溝通和條件，同時宣布在下個會期，拒絕蘇貞昌來立法院進行施政報告。