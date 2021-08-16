年底恐出現缺貨潮！越南名牌代工廠因疫情升溫停業

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台灣製鞋三雄（寶成、豐泰、裕齊）重押近一半產能在越南，簡言之，品牌端例如Nike就有一半的鞋子來自越南。今年受到疫情影響而庫存低，又遇到歐美國家因疫情而高漲的報復性消費心態，需求高漲，且年底還有買禮物旺季聖誕節跟新年，斷貨危機在即。
和台灣工業鏈緊密關關的越南，當局為了因應升溫的疫情，祭出「三就地政策」要求工廠符合有限度條件就能持續營業，該措施無形中造成疫情升溫，引發民間討論。
根據《越南快訊》，越南南部部分省市屬工業重鎮，從7月中旬陸續實施「三就地」政策，意即企業要做到讓工人「在廠吃住」才可繼續營運，否則就得停工。儘管要求必須定期對員工做快篩，但廠內交叉感染案例層出不窮。許多工廠雖然提供每人一頂的蚊帳和棉被給所有員工放在大禮堂或工廠，臨時將廠房打造成大型宿舍。然而這樣反倒是加大了群聚傳染的風險，當時台灣許多設廠在越南的台商都比照辦理。然而該措施讓工廠陷入「一人染疫、整廠遭殃」的危機中。近期台商陸續出現染疫和病逝的消息，讓不少台商直呼，「生命誠可貴，現在不停業，就是一場豪賭，拿生命賭短期經濟損失。」
截至15日，越南確診數已超過26.5萬人，在3個月內確診數飆高，狀況堪憂。全球製鞋大廠寶成集團子公司裕元工業旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠，因配合當地政府防疫要求及同仁健康安全考量，該廠區暫停營運期間延長至8月22日。對遙遙無期的復工之路，全球供應鏈都將受到波擊，猶如蝴蝶效應，牽一髮而動全身。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《新加坡稱4階段步入防疫新常態 台灣專家發聲了》以利了解。
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