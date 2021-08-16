曹佑寧「躲避球當棒球打」　網友被迷翻：不愧是國手

疫情趨緩後，節目《全明星運動會》再度推出全新賽事

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比賽項目包括羽球團體賽、足球12碼PK賽和美式躲避球，

其中

在美式躲避球項目上，身為棒球小將的紅隊曹佑寧，直接把美式躲避球當棒球打，出手不只準還非常凶狠，一次出手就讓藍隊對手出局。網友看到後直接被迷翻，認為曹佑寧的表現果然沒有讓大家失望，直呼真不愧是國手，實在太帥氣了！

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而在羽球團體賽中，羽球王子廖允杰一個人連撐3場比賽，雖然18年沒有打過男單比賽，但實力還是不容小覷。另外小八（趙逸嵐）這次也在比賽中火力全開，羽球單打與混雙連贏2局，在躲避球部分也是「拚命三娘」，連小春都說只要小八敢往前，藍隊就有贏的機會，她果然不負眾望，頻頻越過紅線去攻擊，儘管不慎跌倒撞到頭，仍立刻起身繼續打。

▲廖允杰一個人連撐3場羽球賽。（圖／三立提供）

▲小八（左）在羽球單打與混雙中連贏2局。（圖／三立提供）

藍隊的領隊錢薇娟表示，疫情期間最堅持的人就是自己，笑說如果派她下場，紅隊就慘了，因為她每天都會替隊員們安排課表。紅隊的領隊江宏傑認為隊員們非常喜歡團體戰項目，而紅隊在美式躲避球中表現不俗，看來隊員們對團體戰的期待感都相當高，能迅速讓全員團結一心，對抗外人。