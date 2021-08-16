快訊／中和抗體數據沒達到基準 聯亞疫苗EUA未能通過
衛福部食藥署今（16）表示，15日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案，但聯亞疫苗中和抗體數據未能達到EUA療效評估基準，經投票表決後，建議不予核准專案製造。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-16 14:12:30｜2021-08-16 14:41:34
食藥署指出，當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。
食藥會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議， 17人不同意通過，建議不予核准專案製造；此外，聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。
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