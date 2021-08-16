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第6輪高端疫苗預約首日　近5成符合資格者已完成登記

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-16 18:33:10

根據中央流行疫情指揮中心資料，截至今（16）日17時為止，第六輪高端疫苗預約接種，已有近5成民眾完成預約，人數突破30萬人；另外，仍有53萬9240人願登記施打高端疫苗。

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指揮中心統計，第六輪疫苗預約接種從今日10時至18 日12時，截至今日17時為止，目前符合預約資格約60萬5359人，已預約人數達30萬2381人，佔符合預約資格人數49.95％；另外，同樣截至16日17時，全國意願登記完成總人數達1294萬8887人。

至於各廠牌疫苗意願登記，據指揮中心資料顯示，僅登記AZ為111萬3254人，佔比8.60％；同時登記AZ、Moderna達727萬3164人，佔比56.17％；同時登記AZ、Moderna、高端為43萬7841人，佔比3.38％；AZ、高端為2萬0043人，佔比0.15％；Moderna為402萬2420人，佔比31.06％；Moderna、高端為5萬777人，佔比0.39％；僅登記高端為3萬579人，佔比0.24％；無（已打二劑新登記者）為809人，佔比0.01％。

指揮中心指出，意願登記高端疫苗總計為53萬9240人，自7月27日14時以後新登記為31萬5800人；至於打第1、2劑登記狀況，意願登記打第1劑為628萬3040人，意願登記打第2劑為649萬4593人，其中已打2劑為17萬1254人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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