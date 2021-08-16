第6輪高端疫苗預約首日　近5成符合資格者已完成登記

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至於各廠牌疫苗意願登記，據指揮中心資料顯示，僅登記AZ為111萬3254人，佔比8.60％；同時登記AZ、Moderna達727萬3164人，佔比56.17％；同時登記AZ、Moderna、高端為43萬7841人，佔比3.38％；AZ、高端為2萬0043人，佔比0.15％；Moderna為402萬2420人，佔比31.06％；Moderna、高端為5萬777人，佔比0.39％；僅登記高端為3萬579人，佔比0.24％；無（已打二劑新登記者）為809人，佔比0.01％。
指揮中心指出，意願登記高端疫苗總計為53萬9240人，自7月27日14時以後新登記為31萬5800人；至於打第1、2劑登記狀況，意願登記打第1劑為628萬3040人，意願登記打第2劑為649萬4593人，其中已打2劑為17萬1254人。
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