快訊／今新增4例本土確診、14例境外移入　另無死亡個案

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月15日累計公布14,653位確診個案中，已有13,195人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。
指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為8名男性、6名女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(案15975、案15980)、英國(案15976、案15977)、緬甸(案15981至案15989)、澳洲(案15990)入境，入境日介於8月3日至8月15日，詳如新聞稿附件。
指揮中心統計，截至目前國內累計 2,382,988例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,365,884例排除)，其中15,880例確診，分別為1,346例境外移入，14,481例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。