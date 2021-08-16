輕軌大順路圍籬架設完工　林欽榮：進度超前

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林欽榮表示，輕軌各工區目前都已開始動工，疫情期間仍持續全力趕工，感謝及肯定施工團隊及市府團隊的努力，林欽榮肯定輕軌二階整體整備進度超前，A工區預定21.6%，實際近23%、B工區預定6%，實際近9%、D工區預定9%，實際近10.9%。未來C工區也期許施工團隊能迎頭趕上，讓整體工程進度都可穩定向前。
林欽榮表示，暑假即將結束，請捷運局預先洽沿線學校瞭解上下學時間，找出尖峰時間及車流量，並宣導車流適當改道。施工說明及文宣也要發入校園，讓家長知道施工動態，務必加強模擬開學後尖峰時段的交通影響並檢討提出交通紓解措施。這兩週來的極端氣候豪大雨雖未對大順路造成大影響，但請捷運局洽水利局再檢視輕軌沿線排水規劃，捷運局及高捷公司再次檢討極端氣候下的防災SOP。
林欽榮說，以目前交通局智慧運中心所分析的大順路段服務水準仍可接受，請市府團隊成員於尖峰時段親自駕車前往周邊大小道路，感受用路人真實的用路體驗。此外輕軌工程沿線大樓及透天住戶難免受到施工期間的影響，請捷運局持續協同公所及里長共同進行施工說明，收集及聆聽地方意見，並儘速改進。
捷運局表示，施工期間考量鼎山家樂福及周邊大樓（光之艷、My only）救災雲梯車作業空間需求，經過捷運局、消防局及環保局三方會勘後，將沿線部分甲種圍籬改為乙種圍籬搭配紐澤西護欄型式，方便救災時可立即搬動，確保沿線消防安全。
交通局智慧運輸中心統計，博愛路以西之大順路段(A工區-龍勝至博愛)，車流減少14.5%、替代道路(同盟路、明誠路)車流增加3.9%；博愛路以東之大順路段(B工區-自由至河堤、C工區-日全至士良及D工區-大昌消防分隊至建興)，車流減少16.2% 、替代道路(同盟路、建工路)車流增加7.9%，整體車流具有轉移效果。另A、B、C工區，整體平均旅行速率與施工前差異不大，仍可維持在原有的服務水準。
警察局交通大隊表示，截至目前「高雄輕軌二階」已架設施工圍籬路段計有：大順一路 (龍勝路至博愛路)、(自由路至河堤路)，大順二路 (日全街至士良街)、(大昌消防分隊及建興路)，以及美術館路(美術東二路至美術東四路)，並已配置員警22名、協勤義交68名，維持交通順暢加強交通疏導、協助引導用路人改走替代道路，確保上下班交通尖峰時段整體車流運行順暢。