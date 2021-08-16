聯亞臨床受試者能補打疫苗？陳時中承諾「盡量安排」

衛福部食藥署今（16）公布，聯亞疫苗中和抗體數據與AZ疫苗相比，未能達到國產疫苗EUA療效評估基準，因此建議不予核准專案製造。至於曾參與聯亞疫苗臨床試驗的受試者是否有後續規劃？指揮中心指揮官陳時中今（16）強調，會尊重受試者權益，並盡量協助安排後續疫苗施打。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-16 14:59:35
食藥署指出，15日召開聯亞疫苗專案製造申請案的審查會議，經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到該署5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準；會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議， 17人不同意通過，建議不予核准專案製造；此外，聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。
陳時中表示，目前聯亞是二期期中報告未通過EUA，指揮中心也會顧及所有參與臨床試驗志願者的權益，會協助這些人進行疫苗施打，至於什麼時候會開放施打，再請專家會議小組進行討論；但如果這些人願意把所有臨床試驗都完成，指揮中心也尊重他的意願。
陳時中強調，這些志願者當初參加這樣的臨床試驗，都是替社會大眾努力，那指揮中心會尊重他們的意願，盡量來安排相關施打疫苗作業。
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