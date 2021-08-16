聯亞500萬劑缺口如何補？陳時中：疫苗採購總量足夠
衛福部食藥署今（16）宣布，經專家會議投票決議，建議不予核准聯亞疫苗專案製造。不過，先前衛福部疾管署即與聯亞簽署500萬劑的疫苗採購合約，這500萬劑的缺口如何補足？對此，指揮中心指揮官陳時中今回應，原先採購量即超過原本的總量，因此量是足夠的。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-16 15:14:38
今日指揮中心記者會上，有媒體提問，是否未來會公開聯亞EUA審查會議的會議紀錄？陳時中表示，基本上聯亞沒有通過，因此沒有什麼好公不公開，未來聯亞也有三期臨床試驗要做，除非聯亞自己願意公開相關數據，那指揮中心也尊重個別公司自己的安排。
另針對先前疾管署簽署的500萬劑聯亞疫苗合約，陳時中稱，在預採購的合約之下，都有訂定相關的補償辦法，會根據此辦法去付費。
至於怎麼去填補這500萬劑的缺口？陳時中指出，目前我方原本訂購疫苗量，就已超過原來預估，但當然如果聯亞這500萬劑能進來，就可以早點超過這個總量，但沒有的話，其實總量還是足夠的。
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