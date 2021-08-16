新冠疫苗EUA沒過！聯亞藥股價一度暴跌40%、下探100元
聯亞疫苗在6月30日申請緊急使用授權（EUA）審查，並於昨日開完專家會議，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日下午2點在記者會上宣布，很遺憾的是，聯亞新冠疫苗審查並沒有通過，消息一出，在興櫃掛牌的聯亞藥股價出現急殺，一度下探100元，重挫40%，最低來到100元，高低價差更達107元。
記者顏真真/綜合報導
2021-08-16 15:03:52｜2021-08-16 16:08:49
為積極因應新型冠狀病毒疾病疫情防疫需求，在8月15日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案，不過，衛福部食藥署長吳秀梅表示當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，惟中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署在今年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。
因此，會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議，17人不同意通過，建議不予核准專案製造。此外，聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。
原本市場期待聯亞新冠肺炎可以通過EUA，聯亞藥今日股價最高還一度衝上207元、漲逾2成，在下午2點06分陳時中宣布聯亞新冠疫苗EUA沒過之前，股價甚至還有201元，但隨後陳時中宣布聯亞新冠疫苗未通過EUA後，聯亞藥股價開始出現跳水急殺，到了下午2點16分股價幾乎腰斬，跌到當日最低價100元，短短10分鐘跌幅達5成以上，若與前一交易日收盤價相較亦重挫40%，下午3點收在117.5元，跌30.51%。