東協廣場爆發喋血衝突　議員要求新任局長釐清真相

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江肇國表示，13日東協廣場召開大樓管委會，市府因持有產權也派遣經發局股長出席，管委會於開會之前曾發文給警察局，要求到場維護秩序，卻還是發生惡徒強行衝入，爆發喋血衝突案件，負責管轄的第一分局警察被指控延遲超過20分鐘才到達現場處理，江肇國請警察局新任局長說明，局長卻支吾其詞，無法回答，他嚴正要求局長必須立即進入狀況、掌握案情，快速釐清真相。
江肇國指出，東協廣場由於出入相對複雜，本就是中區的重點治安管理區域。先前曾發生外籍移工酒後衝突事件，警察以1分鐘就立即逮到嫌疑人；面對此次管委會開會的治安事件，明明可事先有所預防，卻仍讓憾事發生，市府包括警察局及經發局應共同查明，其中是否有所缺失，釐清背後牽扯的利益糾葛。
江肇國表示，既然市府認定這次會議不成會，那為避免下次市府官員害怕前往開會，他建議市府下次派遣經發局局長前往開會，且由分局長親自到場坐鎮維持秩序，嚇阻不法行為再度發生。
台中市警局表示，警方獲知第一廣場大樓管理委員會是在「4樓」會議室召開管委會，但管委會內部有異議，有一部分人員臨時改至「7樓」召開管委會並未知會警方無申請警力維護，以致雙方都有會議，警方無從獲知。
另7樓暴力事件案，被害人是在嫌犯逃離後報案,警方是獲報立即於10-12分鐘左右趕赴現場,絕無延遲一事。警方絕對重視此一暴力事件，已查緝黃嫌等5人到案，並持續積極追查其他共犯中，全案將清查有無黑道介入，依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪嚴查究辦。